El choque más salvaje del UCM ya tiene protagonistas (y no son los Vengadores)

Un actor del UCM revela una escena de lucha que anticipa el conflicto más inesperado de Marvel en Vengadores: Doomsday.

Si pensabas que Civil War fue el mayor choque entre superhéroes, prepárate para lo que viene. Avengers: Doomsday no solo amplía el campo de batalla… lo lleva a otro nivel.

La próxima gran película de Marvel Studios está generando más expectación que cualquier otra entrega reciente. Con más de 20 personajes confirmados, múltiples realidades implicadas y un tono épico al borde del colapso multiversal, todo apunta a que será el evento cinematográfico más ambicioso del UCM hasta ahora. Y por si eso fuera poco, una reciente entrevista con uno de los actores más inesperados del elenco ha desatado una ola de teorías en redes.

Durante la charla, este veterano del cine de superhéroes soltó una revelación explosiva sobre las escenas de acción que está preparando… y la sorprendente estrella con la que comparte coreografía. ¿El resultado? Un enfrentamiento que nadie esperaba y que lo cambia todo

Alan Cumming, el actor que dio vida al icónico mutante teletransportador en X-Men 2, ha vuelto al ruedo. Pero esta vez no lo hace solo ni como simple cameo nostálgico. El actor confirmó en una reciente entrevista con Buzzfeed UK que ya está entrenando para intensas secuencias de acción en la nueva película coral de Marvel, y soltó un bombazo que ha encendido todas las alarmas: Nightcrawler le planta cara a Mister Fantástico.

El regreso de Nightcrawler… ¡y directo a por Reed Richards!

“Estoy aprendiendo estas coreografías de lucha y pregunté: ‘¿A quién golpeo?’ Y me dijeron: ‘Le estás dando a Pedro Pascal en la cabeza’, o algo así”. Sí, has leído bien. El Nightcrawler de los X-Men de Fox podría enfrentarse a Mister Fantástico, ahora interpretado por Pedro Pascal, dentro del UCM. El dato no es menor, porque implica que Avengers: Doomsday no solo reunirá a los Vengadores actuales, sino que traerá a la pantalla combates cruzados entre los héroes de diferentes realidades.

Ver entrevista completa

Del multiverso al conflicto total

Todo apunta a que Avengers: Doomsday no será una simple reunión de caras conocidas. Será un campo de batalla multiversal, con equipos enfrentados que luchan, no solo por salvar el universo, sino por la supervivencia de su propia realidad.

En los cómics que preceden a Secret Wars (2015), se exploraba la idea de las «incursiones», colisiones entre universos paralelos que destruyen ambos mundos si no se detienen. Y una de las soluciones que intentaron los héroes fue aniquilar otros mundos antes de ser destruidos ellos mismos.

Este contexto ofrece una explicación lógica al enfrentamiento entre los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Dos grupos de héroes, dos universos en colisión… y una sola oportunidad de sobrevivir.

Civil War se queda pequeña

En Capitán América: Civil War vimos una fractura emocional entre los Vengadores a causa de los Acuerdos de Sokovia. Fue íntimo, personal. Pero Doomsday va a lo grande: realidades completas enfrentadas, héroes que nunca se habían cruzado, y el regreso de Doctor Doom con el rostro de Robert Downey Jr.

Aquí no hay una simple disputa ideológica. Lo que está en juego es la existencia misma del multiverso. Las pistas están ahí: más de 20 personajes confirmados, múltiples realidades chocando, y un villano que podría redefinir lo que entendemos como salvador y destructor a la vez.

Thunderbolts* ya lo adelantó

El final de Thunderbolts dejó caer la semilla de un conflicto interno: la división entre los nuevos Vengadores y el equipo liderado por Sam Wilson. Si a eso le sumamos la llegada de los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los héroes del multiverso… lo que veremos en Avengers: Doomsday es una guerra con varias capas: internas, externas, interdimensionales.

¿Por qué pelea Nightcrawler contra Mister Fantástico?

La clave puede estar en que cada equipo defenderá su realidad. Nightcrawler podría ver en Reed Richards una amenaza, o viceversa. Y si añadimos a Doom como catalizador del caos (o salvador multiversal), todo encaja.

En Secret Wars, Doctor Doom unificó fragmentos de realidades destruidas y creó Battleworld, un mundo regido por él donde los héroes vivían bajo nuevas reglas. ¿Veremos algo parecido en el UCM? Todo apunta a que Doomsday será el detonante de esa evolución.

El plan maestro de Marvel

Marvel Studios parece haber diseñado esta etapa con precisión quirúrgica. Si Avengers: Endgame fue el clímax emocional del UCM, Doomsday apunta a ser el clímax conceptual, el evento que lo cambia todo antes de Avengers: Secret Wars en 2027.

Y el ingrediente clave es la fragmentación del multiverso. No hay un solo grupo de héroes, hay muchos. Y no todos están de acuerdo. Todos creen tener la razón. Todos están dispuestos a luchar.

¿Y los Vengadores?

Con Sam Wilson como el nuevo Capitán América, y personajes como Yelena Belova, Shuri, Shang-Chi o Moon Knight entrando en escena, el roster de los Vengadores sigue creciendo… pero quizás no sea suficiente para hacer frente al caos que se avecina.

Las declaraciones de Cumming son solo una pista. Sabemos que RDJ regresa como Doom, que Pedro Pascal será Reed Richards, y que los mutantes están oficialmente dentro del tablero. Solo faltan los movimientos que lo desaten todo.

Fecha de estreno confirmada

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Marvel está preparando su mayor enfrentamiento hasta la fecha. Doomsday no será solo una película: será una declaración de intenciones, un antes y un después. Si Civil War dividió a los Vengadores, esta nueva guerra promete dividir el multiverso entero.

Y tú, ¿de qué lado estarás?