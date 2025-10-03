Se podrá disfrutar del atardecer, continuar hacia la quebrada y el collado que une con el cerro del Palo, y culminar en el Hito de la Ruta 40, donde habrá un brindis. La propuesta es parte de un ciclo mensual que busca promover esta modalidad turística con guías habilitados.

NEUQUEN.- El Cerro de La Virgen será escenario de un trekking nocturno el próximo 5 de octubre. Se trata de una invitación de la municipalidad de Chos Malal al clásico recorrido de la ciudad, en el que se podrá disfrutar del atardecer con un brindis y una picada en un entorno natural seguro.

El itinerario de la actividad, a cargo de Alanvron Expediciones, iniciará a las 16.30 en la intersección del cruce de la Ruta Provincial N° 43 y el camino a Los Maitenes. El cierre de la actividad es a las 22.30 aproximadamente.

Primero se ofrecerá una charla de seguridad y la revisión de equipo. Luego se tomará rumbo hacia la cumbre del cerro por la senda llamada “La Gotera” con vistas panorámicas del entorno paisajístico.

Posteriormente se entrará a la quebrada que lleva al collado (cerro de la Virgen y cerro del Palo) para después llegar a la cumbre del cerro de La Virgen. Ya en el lugar, se podrá disfrutar del atardecer.

El recorrido continuará hacia el Hito sobre la Ruta 40, el monumento diseñado por el escultor y arquitecto Alejandro Santana. En un encuentro ameno y mientras se contempla la capital histórica y cultural de Chos Malal, los participantes compartirán una picada y celebrarán con un brindis la finalización de la excursión. Acto seguido se volverá al punto de inicio.

Las paradas de la caminata, están preparadas para poder hidratarse y tomar fotografías. Asimismo, el ritmo de la misma será tranquilo. Se solicitará de manera obligatoria el uso de equipo de protección: casco, linterna y bastones.

Propuesta mensual

Con el objetivo de incentivar y difundir esta modalidad turística en diferentes senderos de la zona, esta salida es parte de un cronograma impulsado por el municipio local de manera mensual junto a guías habilitados a fin de vivir la naturaleza de manera planificada y segura.

La propuesta busca que Turismo de la localidad contrate a un guía habilitado por cada salida, acompañado por otro profesional, con el fin de promover la participación de la comunidad local y de visitantes.

FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN /FOTO DE PORTADA: Gentileza PABLO MARTIN BEJAS.