El CePLA celebra su 9° aniversario con una kermesse

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia invita a vecinas y vecinos a participar del cumpleaños del CePLA El Palomar, que celebrará sus 9 años con una kermesse de estilo cirquera, pensada para compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo el entramado comunitario.

La actividad se llevará adelante el viernes 19 de diciembre, de 16 a 19 horas, en las instalaciones del CePLA El Palomar, ubicado en Pablo Imboden 1140. La propuesta está destinada al público en general y contará con juegos, música y una merienda para compartir, en una tarde recreativa orientada especialmente a pibes y pibas de la ciudad.

Desde la Secretaría destacaron que el CePLA constituye un espacio clave para el encuentro, la participación y el acompañamiento comunitario, y señalaron que este nuevo aniversario representa una oportunidad para celebrar el camino recorrido junto a las familias y juventudes del barrio.

La jornada será abierta y gratuita. La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a acercarse, sumarse a la celebración y ser parte de este nuevo aniversario del CePLA El Palomar.