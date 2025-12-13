El Centro Cultural, Social y Político ‘Nueva Argentina’ celebró su octavo aniversario

En una jornada llena de emoción y alegría, la comunidad fue parte de los festejos organizados por este icónico espacio fundado por la senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino. Con actividades libres y gratuitas, las familias ushuaienses disfrutaron de una tarde especial. Los festejos cerraron con la última reunión de militancia del año que encabezó la senadora López.

Este viernes, el Centro Cultural, Social y Político ‘Nueva Argentina’ llevó adelante los festejos en el marco de su octavo aniversario.

Con actividades libres y gratuitas, que dieron inicio por la tarde, la comunidad fue parte de las celebraciones. Hubo música en vivo, chocolatada, tortas fritas y pochoclos. Además, las infancias se deslumbraron con los muñecos de Pew Patrol que salieron a la vereda para compartir la algarabía. Destacó, también, la estación de arte donde las familias pudieron colorear motivos navideños y decorar su propio arbolito. Asimismo, pudieron dejar sus cartas para Papá Noel.

El cronograma cerró por la tarde noche, con la última reunión de militancia del año, los cánticos de feliz cumpleaños y el corte de torta. El encuentro estuvo encabezado por la senadora peronista Cristina López, acompañada por el referente Alejandro Ledesma.

En la ocasión, la funcionaria y fundadora del CCNA, dio cuenta de su labor en el Senado y redobló su compromiso en la defensa de los derechos de todos los fueguinos y fueguinas. De la misma manera valoró el trabajo encarado durante estos ocho años desde el espacio que ya es un ícono cultural, social y político en pleno centro de la ciudad.

En San Martín 1052 sólo había un edificio abandonado y visiblemente deteriorado. Con el trabajo denodado de Cristian López, de Juan Carlos Pino y de los militantes, fue restaurado e inaugurado un 5 de diciembre de 2017, con el firme objetivo de constituirse como un punto de encuentro para los vecinos y vecinas, un nexo entre artistas, instituciones y referentes de la sociedad.

Hoy, es la vidriera cultural indiscutible de Ushuaia. Miles de artistas, de todas las ramas del arte, han exhibido sus obras, no sólo artistas consagrados sino también aquellos que dan sus primeros pasos en el arte. De manera concomitante, se ha vuelto un sitio requerido por colegios de la ciudad que buscan mostrar los proyectos que desarrollan durante el ciclo lectivo. Se han dado innumerables charlas y capacitaciones y multitudinarios encuentros populares han tenido lugar allí como el Festival a la Mejor Empanada y el Concurso de Asado en Chulengo.

El CCNA apoya, de manera concomitante, al deporte local y acompaña la realización de importantes eventos deportivos de diversas disciplinas.

Este sueño, hecho realidad, es el orgullo tanto de López como de Pino y de todo un equipo de militantes sumamente abocados al desarrollo comunitario.