El CCNA Tolhuin ofrece múltiples actividades a la comunidad

A más de dos años de su apertura, en el corazón de la isla, el Centro Cultural, Social y Político ‘Nueva Argentina’ se consolida como una opción para los vecinos y vecinas con propuestas libres y gratuitas en el ámbito de la cultura y también de los hábitos saludables.

Ubicado en Lucas Bridges 348, la sede tolhuinense del CCNA afianza su presencia con actividades libres y gratuitas para toda la comunidad.

Son diversas las propuestas que se ofrecen pasando por talleres de cocina para niños, paisajes en miniatura, Tae Bo y máscaras, entre otros.

El espacio funciona desde hace más de dos años en Tolhuin y fue fundado por la senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino con la idea de replicar la experiencia que desde hace más de ocho años se desarrolla exitosamente en Ushuaia (San Martín 1052) y que ha contado con la participación de miles de vecinos y vecinas.

Para conocer la agenda del CCNA Tolhuin te invitamos a visitar el Instagram @ccnuevaargentinatolhuin en tanto que para enterarte de la agenda del CCNA Ushuaia podés visitar el Instagram @ccnuevaargentina o el Facebook.