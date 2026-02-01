El CCNA reabre sus puertas con una muestra fotográfica

Este lunes, en el Centro Cultural “Nueva Argentina” se inaugura la exposición “Antártida: nuestro futuro blanco”, de la fotógrafa Natalia Buzeta. Un recorrido por los paisajes y la fauna que invita a los fueguinos a conectarse con la región más austral del planeta.

Este lunes 2 de febrero, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” reabre sus puertas en Ushuaia tras el receso de enero. Lo hará con la muestra fotográfica “Antártida: nuestro futuro blanco” de la fotógrafa Natalia Buzeta.

Los ejes temáticos de la exposición giran en torno a paisajes, fauna y soberanía invitando al público a conectarse con la región más austral del planeta para que nazca la defensa, el amor y la preservación, de este increíble escenario.

Tras la inauguración, esta propuesta artística permanecerá abierta a la comunidad durante quince días, con entrada libre y gratuita.