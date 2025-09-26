El CCNA presenta ‘Momentos de Pinceladas’

La cita será este lunes 29 de septiembre en el espacio fundado por Juan Carlos Pino y Cristina López donde la talentosa artista Andrea Villagra expondrá por primera vez sus obras a la comunidad.

El Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ presenta la muestra ‘Momentos de Pinceladas’ con más de 20 cuadros de Andrea Villagra.

Oriunda de Formosa y fueguina por adopción se inspira en temáticas variadas como bodegones y flores y principalmente en retratos que realiza en óleo, técnicas mixtas que incluyen acrílico y pasta para modelar y hacer relieves. Villagra reconoce que tiene predilección por pintar rostros humanos con diferentes sonrisas y miradas. “El puntapié de pintar retratos fue cuando vi a mi hijo de 3 años, que ahora tiene 14, con una mirada diferente, entonces le saqué una foto y pude pintar el rostro de mi hijo y de ahí empecé a pintar rostros que es lo que más me gusta. Cuando elijo pintar un rostro miro primero los colores, cómo es en sí el rostro, las facciones, los tonos de piel, cosa de ir acercándome a la realidad de cómo es la piel humana”, cuenta. Andrea Villagra expone en el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’.

“Esta muestra para mí es muy importante porque necesito que la ciudad de Ushuaia conozca mis cuadros que los tengo muy guardaditos y que puedan valorar lo que me gusta plasmar en los bastidores”, expresa ansiosa en el marco de lo que será su primera exposición.

Villagra expondrá por primera vez sus obras en el espacio fundado por Juan Carlos Pino y Cristina López que, ya consolidado como una vidriera artística de la ciudad, acoge tanto a artistas consagrados como a aquellos que nunca han tenido la posibilidad de mostrar abiertamente sus creaciones.

Hace muchísimos años sólo dio a conocer un retrato de su hijo, obra a partir de la cual obtuvo el primer puesto en un concurso provincial.

Aunque ha ejercido la docencia por más de 30 años, en diferentes escuelas de la ciudad, y cuenta con un gran número de producciones, no se le dio la oportunidad de dar a conocer las hermosas obras de arte que realiza.

La artista destaca que la profesora Marta Arruda y los profesores Darío Umeres, Cherry Roll y Darío Darguez, entre otros, la han ayudado a pulir sus técnicas y valora, asimismo, que sus amistades y alumnas del taller de pintura sobre porcelana, siempre la alientan a exponer sus cuadros.

‘Momentos de Pinceladas’ se inaugurará este lunes, a las 18 horas, en San Martín 1052. Como todas las inauguraciones, esta estará abierta al público en general, con entrada libre y gratuita.