El CCNA inauguró una muestra para conectarnos con la Antártida

La fotógrafa Natalia Buzeta presenta una serie de fotografías captadas durante las visitas que realizó a la región más austral del planeta. Una propuesta que busca acercar a los fueguinos y fueguinas las bellezas paisajísticas y poner de relieve no sólo el valor ecológico sino también soberano de la porción antártica argentina.

USHUAIA.- Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” inauguró la muestra fotográfica “Antártida: nuestro futuro blanco”, de Natalia Buzeta.

El legislador provincial Juan Carlos Pino, fundador del CCNA, encabezó la inauguración y entregó un certificado de participación destacando la labor de la artista.

Buzeta, quien tuvo la posibilidad de visitar seis veces la Antártida en el marco de su trabajo como fotógrafa, describió al continente blanco como una de las cosas más increíbles que ha visto. “Te quita el aliento cada vez que vas. Es una sensación bastante única, yo la describo como estar enamorados porque verdaderamente no te deja respirar”, expresó al tomar la palabra durante el acto protocolar.

“La idea es que nuestra comunidad se pueda conectar, en un momento en el que siento que mientras más conectados deberíamos estar a veces menos lo estamos”, agregó en torno al objetivo de la exposición. “Quería traer un poco de lo que es nuestra Antártida. Para que puedan conocer algunos datos de color y conectar con lo que también es nuestro Antártida es parte de nuestra soberanía, es parte de nuestro reconocimiento. Tenemos un montón de gente trabajando en la Antártida, un montón de científicos, maestros, personal militar. Ellos hacen soberanía todos los días viviendo y sobreviviendo al clima, a la falta de luz, al exceso de luz, al estar encerrados, lejos de casa, al estar lejos de la familia. Es vivir en un contexto bien diferente”, añadió.

Además, Buzeta agradeció al Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina”, a sus fundadores y equipo por estar dispuestos a que todos los fueguinos puedan exponer sus trabajos.

A su turno, el legislador Juan Carlos Pino felicitó a la artista por su labor. Asimismo destacó la excelente conexión marítima entre Tierra del Fuego y el continente blanco a través del puerto de Ushuaia, como así también que desde la Legislatura se planteó la conexión aérea a través de la Ley 1552, lo cual consideró fundamental.

Al mismo tiempo ponderó el trabajo de Buzeta teniendo en cuenta que Ushuaia es puerta de entrada a la Antártida y que geopolíticamente es un lugar estratégico.

Por último, invitó a la artista a exponer sus fotografías en el CCNA Tolhuin y, próximamente, en la sede que el CCNA abrirá en Río Grande.

En Ushuaia, la muestra fotográfica estará abierta al público durante quince días, con entrada libre y gratuita, en un amplio horario. Los vecinos y vecinas pueden acercarse a San Martín 1052, de lunes a viernes, de 10 a 21 horas y sábados y domingos de 14 a 21 horas, para disfrutar de las obras de nuestros destacados artistas.