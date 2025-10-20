El CCNA inauguró ‘Mirame a los ojos, Ushuaia sin fronteras’

El proyecto reúne obras de diversos artistas y forma parte de una propuesta impulsada por Sol Sandoval. La exposición invita a mirarnos unos a otros en un intercambio de arte, experiencias y lazos, festejando la gestión cultural y el encuentro entre personas.

USHUAIA.- Este sábado, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ inauguró la muestra ‘Mirame a los ojos, Ushuaia sin fronteras’, una propuesta impulsada por Sol Sandoval, de la carrera de Gestión Cultural de la cátedra Prácticas Profesionalizantes III del CENT 11, como parte de su trabajo final en dicho ámbito académico.

La inauguración contó con la presencia de la fundadora del CCNA, la senadora Cristina López, quien entregó certificados a los expositores.

Un importante marco de público acompañó el evento que incluyó interesantes disertaciones a cargo del Licenciado Jonatan López y de Estela Llanes.

En la ocasión, la escritora Natalia Tosello presentó su libro titulado ‘Los pibes del Rap’.

A lo largo de la tarde, el arte, la palabra y la cultura se conjugaron para festejar la gestión cultural y compartir miradas diversas.

La exposición, en la cual se exhiben fotografías de Támara Morales, Ariel Contreras y Nicolás Puljiz y producciones de las artistas plásticas Susana Confreta y Ana Lucía Salinas, permanecerá abierta al público en general durante una semana, con entrada libre y gratuita.

En San Martín 1052, las puertas están abiertas para que toda la comunidad pueda disfrutar de estas expresiones artísticas que nos hacen reflexionar y pensarnos en nuestros vínculos con los demás.