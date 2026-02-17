El CCNA inauguró la muestra de Jorge Osvaldo Maldonado Castro

Reúne obras del artista Jorge Osvaldo Maldonado Castro, un vecino de Ushuaia que se animó a aprender a pintar en su edad adulta logrando bellísimos cuadros.

Su esposa Marita lo acompañó en este desafío y lo impulsó a compartir sus creaciones con la comunidad. Hoy, las expone por primera vez y el Centro Cultural “Nueva Argentina” le abre las puertas para que pueda llegar al público en general.

Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” inauguró la muestra pictórica denominada “Los inicios de la mirada: del carbón al color”, del artista Jorge Osvaldo Maldonado Castro.

El acto protocolar contó con la participación del artista y su esposa Marita; del profesor Jorge Arteaga, con quien Maldonado Castro tomó clases de pintura en los centros comunitarios Le Martial y Felipe Varela; del referente del CCNA, Alejandro Ledesma, y de la secretaria general del SEMUP, Pamela Urán; en un marco emotivo que tuvo una nutrida participación de público.

Durante la presentación del artista, Urán hizo entrega de un certificado destacando la participación de Castro en la muestra. Tanto ella como Ledesma, Marita y el profesor Arteaga pusieron de relieve el talento y el trabajo del artista y también su constancia y dedicación para lograr motivos conmovedores.

El artista expresó su emoción ya que nunca pensó que iba a realizar una exposición de sus obras de esta magnitud y se trata para él de una experiencia nueva. Aunque admitió que le resulta incómodo que lo cataloguen como artista cabe señalar que sus creaciones son cautivantes

“Sos un artista porque tenés un ojo especial para poder captar la luz, el color, darle forma, mirar algo y poder transformarlo, poder utilizar un pincel para poder transformar una realidad, ponerle tu color y tu mirada. Podrá ser una misma imagen pero pasada por vos es otra cosa y todo lo que hacés en casa se puede disfrutar y lo pueden disfrutar. El arte tiene que ver con eso, con el compartir., con el mostrar y quería que todos pudieran ver esto y no solamente un grupo reducido de la casa”, manifestó su esposa sumamente entusiasmada.

Maldonado Castro, comenzó a tomar clases de pintura recién en 2018, impulsado por su compañera de vida y hoy, con 65 años de edad, concreta su primera exposición artística. Si bien desde siempre mostró habilidades para el dibujo, un anhelo pendiente era aprender a pintar.

El CCNA, fundado por la senadora Cristian López y el legislador Juan Carlos Pino, abre sus puertas a este talentoso vecino para que pueda mostrar sus obras y llegar al público en general.

La expo, compuesta por cuadros de paisajes, imágenes de bailarinas, rostros y barcos, entre otros, estará en vidriera durante dos semanas, en San Martín 1052, con entrada libre y gratuita.