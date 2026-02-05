El cáncer no espera: por qué el diagnóstico llega tarde a miles de mujeres

El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer para visibilizar, sensibilizar y generar conciencia sobre esta enfermedad. Las desigualdades territoriales, la sobrecarga de cuidados y la falta de acceso oportuno al sistema de salud profundizan los diagnósticos tardíos de cáncer en mujeres que viven en contextos de vulnerabilidad.

BUENOS AIRES.- En nuestro país los diagnósticos tardíos y la carga de cuidados que asumen las mujeres profundizan el impacto del cáncer. En Argentina, según la Dirección Nacional del Cáncer , se diagnosticaron cerca de 22.000 casos nuevos de cáncer en mujeres, con el de mama como el más frecuente (21% de los casos femeninos), seguido por el cáncer de cuello uterino y el colorrectal.

Ésta sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres en el país, aunque su impacto no es homogéneo, representa el 18% de las muertes femeninas, con una tasa de mortalidad estandarizada de 92 por cada 100.000 habitantes . Para quienes viven en contextos de vulnerabilidad, la detección temprana, factor decisivo para mejorar la sobrevida, enfrenta obstáculos persistentes. Turnos lejanos, centros de diagnóstico alejados, falta de información clara y tiempos de espera prolongados configuran un entramado de barreras que retrasan los controles de salud oportunos.

A estas dificultades estructurales se suma una carga que suele pasar inadvertida: el trabajo de cuidados. Muchas mujeres priorizan la salud de hijas e hijos, personas mayores o familiares dependientes, y postergan sus propios chequeos incluso ante la aparición de síntomas. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires señala que el 45% de las mujeres de los quintiles más bajos de ingresos en el conurbano bonaerense pospuso controles oncológicos por responsabilidades familiares, lo que incrementa en un 30% la probabilidad de recibir un diagnóstico tardío. Las consecuencias son tratamientos más complejos y un mayor impacto físico, emocional y económico. Mientras que la sobrevida a cinco años para el cáncer de mama detectado en etapas tempranas alcanza el 90%, desciende al 27% cuando el diagnóstico se realiza en fases avanzadas .

En este contexto, la sensibilización y la educación en salud se vuelven herramientas centrales. Pro Mujer , organización que desde hace 35 años lidera el avance hacia la igualdad de género en América Latina, trabaja en comunidades de todo el país para acercar información confiable, promover controles oportunos y fortalecer el acceso comunitario a servicios de salud. Durante 2025, fortaleció el acceso a la información y al seguimiento en salud a través del Chatbot CaMa, que registró más de 4.000 chats finalizados, combinando instancias de educación sobre cáncer de mama y consultas de resultados de mamografías, y facilitando la orientación y el acompañamiento oportuno de mujeres en el proceso de detección temprana. A estas acciones se suman los chatbots de orientación en salud de Pro Mujer , que brindan información confiable y promueven decisiones oportunas sobre controles y consultas médicas. La detección precoz no debería depender del lugar donde se vive ni de la capacidad de pago.

“La inequidad en salud se expresa con especial crudeza en el cáncer: cuando el diagnóstico llega tarde, las posibilidades se reducen drásticamente. Por eso es clave invertir no solo en prevención”, señala René Jiménez, Gerente de Salud de Pro Mujer.

Garantizar el derecho a la salud implica mirar más allá de la infraestructura disponible y reconocer las realidades cotidianas que atraviesan la vida de las mujeres. En el Día Mundial contra el Cáncer, visibilizar estas barreras invisibles es un paso necesario para empezar a derribarlas.