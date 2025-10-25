El Cañadón Caracoles se prepara para una nueva temporada de escalada y vida comunitaria en Parque Patagonia de Santa Cruz

Comienza la temporada de escalada y durante los próximos 7, 8 y 9 de noviembre, la comunidad dedicada a la escalada en la Patagonia se dará cita en el Cañadón Caracoles con motivo del Segundo Encuentro. Se trata de una iniciativa que fusiona el deporte, el entorno natural y la comunidad, y que en esta ocasión coincide con la apertura oficial de la temporada.

SANTA CRUZ.- La propuesta congrega a una diversidad de actores unidos por una misma convicción: la de disfrutar y preservar el territorio de una manera consciente. Rocío Navarro, quien ejerce como coordinadora de Parques y Comunidades, ha explicado que este segundo encuentro “es parte de un proceso que sigue creciendo y que reúne a distintas organizaciones con una misma intención: promover una forma de disfrutar y cuidar el territorio”.

La iniciativa es fruto del esfuerzo mancomunado entre el Parque Patagonia, la Municipalidad de Perito Moreno, el Club Andino Pari Aike, la organización Acceso Panam y un gran número de personas que valoran la construcción de lazos comunitarios en torno a los cañadones. Según las palabras de Navarro, el evento es “una invitación a compartir experiencias, a conocer el lugar desde otro punto de vista y a seguir fortaleciendo una red de vínculos entre quienes habitan y visitan este paisaje”.

Gentileza: Atilio Ruben Calbucura.

El primer encuentro generó una energía tan positiva que la idea de organizarlo nuevamente surgió de manera natural. “Se notó el entusiasmo de la gente del pueblo, la participación de escaladores y escaladoras de distintos lugares, y sobre todo, el cuidado con el que se vivió cada momento”, evocó Rocío. Desde esa primera edición, las organizaciones y agrupaciones locales han mantenido el contacto, impulsados por el deseo de dar continuidad a este espacio que integra lo técnico, lo humano y lo ambiental. El itinerario de esta segunda edición comprenderá jornadas en la temporada de escalada dentro del Cañadón Caracoles, además de la presentación de nuevas vías y diversas actividades.

“Queremos seguir profundizando en la sensibilización y el conocimiento del territorio, especialmente en relación con los humedales”, detalló Navarro. El escenario paisajístico es inmejorable, ya que la zona está caracterizada por la presencia de juncales, lagunas y cursos de agua que constituyen una parte fundamental del ecosistema. Dentro de este contexto, una de las actividades programadas será una visita a la estación biológica El Unco, un lugar donde actualmente se está ejecutando un proceso de restauración del humedal. El encuentro busca fomentar la «escalada regenerativa».

Rocío la describe como “una forma de practicar el deporte desde el respeto y la reciprocidad, que va más allá del impacto cero: buscamos generar un impacto positivo”. Este paradigma promueve la implicación activa de la comunidad, el mantenimiento de las diferentes zonas de escalada, la restauración de los espacios naturales y la educación sobre el medio ambiente. “En definitiva, es escalar con conciencia, entendiendo que cada acción puede contribuir a regenerar vida”, resumió.

Además, el evento se alinea con el comienzo de la temporada de escalada en el Parque, un período que habitualmente atrae a visitantes y genera un notable movimiento. “Trabajamos de manera articulada entre el Parque, la Municipalidad, las instituciones y los grupos locales para que ese movimiento se traduzca en experiencias cuidadas y sostenibles”, apuntó Navarro. Para ella, la escalada es un claro representante de ese espíritu, al unificar el deporte, la naturaleza y la comunidad. “La idea es seguir construyendo un modelo de turismo que crezca desde el respeto, generando bienestar sin perder de vista lo más importante: la recuperación y conservación de este lugar que compartimos”.

Gentileza: Atilio Ruben Calbucura.

Aquellas personas que deseen obtener más detalles o inscribirse en las actividades del encuentro —para el cual se requiere inscripción previa— pueden consultar las redes oficiales del Parque Patagonia (@parquepatagoniaarg en Instagram y Facebook).

En dichas plataformas se está compartiendo toda la información relativa a las propuestas, las nuevas vías de escalada y la programación íntegra de la temporada de escalada. El 7, 8 y 9 de noviembre, el Cañadón volverá a establecerse como un punto de encuentro entre la roca, la comunidad y la naturaleza característica de la Patagonia.

