El Campo de Entrenamiento

Hoy y mañana (de 9:30 a 11:30, y de 18:00 a 20:00), en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas (Belisario Roldán 1314), los excampeones mundiales Yésica Bopp y Omar Narváez, junto a Alejandro Silva, brindarán un Campo de Entrenamiento de Boxeo, cuya inscripción tiene un costo de $30.000.

RIO GRANDE.- La actividad es organizada por el Club de Boxeo del Fin del Mundo. El viernes (17:00/19:00) habrá una Clase Abierta en el Navarro; y el sábado 20, el Festival Noche de Campeones, en el Club Sportivo.