El Campo de Entrenamiento y la Noche de Campeones

El miércoles 17 y el jueves 18 del presente mes, en el Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas, ubicado en Belisario Roldán 1314, los excampeones mundiales Yésica Bopp y Omar Narváez, junto a Alejandro Silva, brindarán un Campo de Entrenamiento de Boxeo, cuya inscripción tiene un costo de $30.000.

RIO GRANDE.- La actividad es organizada por el Club de Boxeo del Fin del Mundo, a cargo del instructor Pedro Gómez, y en ambas jornadas habrá dos turnos: matutino (de 9:30 a 11:30) y vespertino (de 18:00 a 20:00).

Asimismo, el viernes 19, de 17:00 a 19:00, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro (avenida Belgrano y Alberdi), los tres visitantes brindarán una Clase Abierta a toda la comunidad, totalmente gratuita. ¡POR CUATRO DIAS LOCOS QUE VAMOS A VIVIR! Del miércoles 17 al viernes 19 se realizará el Campo de Entrenamiento, el sábado 20 habrá un extenso festival en el Club Sportivo.

Un día más tarde, el sábado 20, a partir de las 19:00, en el gimnasio Juan “Cata” Delgado, del club Sportivo (Avenida Belgrano 1130), se realizará el Festival Noche de Campeones, la quinta velada del año en esta ciudad.

La misma es organizada por la Asociación Fueguina de Box (AFB), y el valor de la entradas es de $ 10.000, en caso de adquirirse en forma anticipada; mientras que quien las compre en el propio recinto tendrá que pagar $ 15.000.

En dicha jornada sabatina serán de la partida varios de los pugilistas que el viernes 20 de junio, en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, se alzaron con los 4 títulos en disputa del Campeonato Provincial Amateur 2025 (Mayores masculino).

Entretanto, tres representantes de la Escuela Municipal 2 de Abril, a cargo de los entrenadores Irma Cárdenas y Oscar “Troco” Pérez, combatieron el sábado 6, en el gimnasio municipal 17 de Octubre, en Río Gallegos, enfrentando a pugilistas locales. EMPATE. Magdalena Ojeda enfrentó a Daira Morales (-54).

Magdalena Ojeda empató con Daira Morales (-54), mientras que perdieron Joaquín Figueroa (vs. Franco Meneses/-64 kilos) y Braian Benítez (vs. Alexis Becarán/-75 kilos).

FESTIVAL NOCHE DE CAMPEONES

1.Yonathan Flores * (Escuela Municipal B° Reconquista)-Luciano Flores

2.Karina Gómez (EM B° Reconquista)-Belén Almirón (Estudiantes LP) (Menores)

3.Mateo Correa (Escuela Municipal 2 de Abril)-Facundo González (Betancourt/Ushuaia) (64 kilos)

4.Tobías Navarro (EM 2 de Abril/debut)-Daniel Valdez (Guantes Fin Mundo/Ush.) (Menores)

5.Angel Núñez * (Escuela Municipal 2 de Abril)-Leonel Guzmán (Gimnasio Bordenave)

6.Ainara Quiroga (Escuela Municipal 2 de Abril)-Belén Sena (Gimnasio Bordenave)

7.Bruno Carmona (EM 2 de Abril)-Alejo Márquez (Camioneros) (Menores/-54/revancha)

8.Luciano Córdoba * (Escuela Camioneros)-Eric Garelli (EM 2 de Abril) (-75/revancha)

9.Rodrigo Pereyra (Escuela Camioneros)-Sebastián Abalos (Pistos) (-64 kilos)

10.Joaquín Figueroa * (EM 2 de Abril)-Marcelo Morales (R.Gallegos) (-60 kilos)

11.Alexis Salinas (Escuela Municipal 2 de Abril)-Alejo Almirón (R.Gallegos) (-60 kilos)

12.Julieta Barría (Zeus Box)-Mariana González (Estudiantes de La Plata) (Menores)

13.Tiziano Salinas (Zeus Box)-Jeremías Correa (Guantes Fin del Mundo/Ushuaia)