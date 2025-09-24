El campeón Las Aguilas y Universitario comenzaron derechos

El fin de semana dio inicio el Torneo Clausura de Rugby, el último certamen oficial organizado por la Unión de Tierra del Fuego, y en la máxima división se dieron los triunfos de Las Aguilas, Universitario y Ushuaia Rugby Club.

RIO GRANDE.- El campeón Las Aguilas derrotó en su visita a Tolhuin Rugby Club 56 a 9, un resultado amplio pero no fue lo abultado de otras visitas del Fucsia a la Turba, lo que puede a ser un aliciente para los mediterráneos de poder enderezar el rumbo.

En La Soñada, Universitario tuvo un primer tiempo de ensueño ante Colegio del Sur; en esa primera etapa goleó 22 a 0 aunque luego no pudo sostener el ritmo del partido, el rival lo puso a defender todo el tiempo y le descontó en dos oportunidades para cerrar el juego 22 a 12 a favor de los dueños de casas quienes presentaron a su nuevo cuerpo técnico, Ramiro Santoro y Nicolás Páez.

Un Clásico para el olvido

Lo que prometía ser el mejor cotejo de la jornada, por historia antigua y por historia muy reciente, terminó siendo un bodrio; Ushuaia Rugby Club derrotó como visitante al Río Grande RHC por 6 a 0 sin mostrar ninguno de los dos todo lo bueno que habían demostrado en la fecha final del certamen pasado, justamente en este mismo escenario.

El sábado transitaba bajo un clima bárbaro para el reinicio de la actividad, pero quince minutos antes del inicio del match principal todo cambió; el viento sopló de más y el frío por momentos se hizo insoportable, y sumado a que los dos conjuntos llegaron con casi cero ruedo en cancha, todo ayudó a que el espectáculo no fuera para nada bueno, el típico partido para vivirlo a full desde adentro pero no para observarlo desde afuera.

Fue el Tricolor quien contó con el viento a su favor en la primera etapa, y desde la salida inicial fue a jugar dentro de las 25 yardas del rival, presionando la salida y alcanzado una infracción de inmediato frente a los palos y antes del minuto y medio Cristian Mansilla acertó las haches para colocar el 3 a 0.

El Verde comenzó a defender mejor con sus gordos y fue justamente con los forwards con quienes comenzó a ganar terreno y robarle la pelota al rival aunque pocas veces logró llegar a los metros finales, la cancha se le hizo muy larga de remontar.

Ushuaia no logró capitalizar demasiado la ventaja territorial; a los 22 minutos consiguió otra infracción a su favor y nuevamente Kity Mansilla acertó su patada -tuvo otro penal antes que se le fue por poco-, y así estiró la ventaja 6 a 0, pero luego no estuvo lúcido para vulnerar la buena defensa porque no tuvo demasiadas pelotas clara para atacar con sus tres cuartos y cuando las tuvo, su apertura prefirió poner el juego a las espaldas de la defensa rival, pero entregando la pelota sin poder recuperarla porque la sostuvo bien el pack rival.

La espera se hizo larga en el entretiempo, más larga que de costumbre y lo sufrió el visitante que estuvo mucho tiempo a la espera del rival y sobre todo del árbitro que tardó en saltar a la cancha a poner en marcha la segunda etapa.

Ahora fue el Verde quien con la patada de reanudación puso el juego lo más atrás posible e intentó presionar en ese sector, pero ahora en el cambio de roles fueron los delanteros del Ushuaia quienes amasaron la guinda y no se la prestaron al rival, por lo que costó mucho ver acciones de peligro en los primeros pasajes por parte del dueño de casa.

A medida que fueron pasando los minutos la visita fue ganando metros y metros gracias al dominio absoluto que tuvo en los scrums, generando penales tras penales lo que lo llevó a retroceder mucho en el terreno de juego, y pese a los cambios que llegaron del lado del Verde para refrescar sobre todo en esa formación fija, no hubo forma de detenerlos. Demasiadas infracciones e inconductas sumadas a la falta de continuidad que le dio el referee al juego, el Verde, en vez de avanzar aprovechando el viento a su favor, fue retrocediendo minuto a minuto y el partido fue feíto de ver.

Ya en los minutos finales apareció la rebeldía de los hombres del Verde quienes al no contar con pelotas para jugar, no se vio nunca a los tres cuartos hacer llegar una pelota a la punta, pero a partir de un penal conseguido cerca de mitad de cancha, puso la pelota en el touch, muy cerca del ingoal y tras bajar el line, fue y fue a los empujones tratando de conseguir el try que le permitiese dar vuelta el partido, y ya en tiempo de descuento, quien intentó zambullirse fue Luis Tobar pero antes de lograr apoyar le robaron la pelota obligándolo a cometer knock on, y eso fue todo, el juez dio por culminado el juego tras esa infracción.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Las Aguilas 5 1 1 0 0 1 56 9

2° Club Universitario 5 1 1 0 0 1 22 12

3° Ushuaia Rugby Club 4 1 1 0 0 0 6 0

4° Río Grande RHC 1 1 0 0 1 1 0 6

5° Colegio del Sur 0 1 0 0 1 0 12 22

6° Tolhuin Rugby Club 0 1 0 0 1 0 9 56