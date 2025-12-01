El CADIC desarrolla propuestas de turismo científico junto a National Geographic

El Grupo de Arqueología y Paleoecología de Costas del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) está conformado por un equipo científico que estudia la relación que establecieron desde hace ocho milenios las poblaciones humanas cazadoras-recolectoras con los ecosistemas marinos y litorales en las costas del Onashaga (canal Beagle) e isla de los Estados, Tierra del Fuego.

Por su trayectoria de investigaciones que se desarrollan desde hace cinco décadas en la institución, fueron convocados por la empresa G Adventures, en convenio con National Geographic, para realizar diferentes propuestas orientadas a turistas internacionales que buscan tener una experiencia que incluya contenidos científicos sobre los pueblos originarios de la región sur de Tierra del Fuego.

La especialista en el registro etnográfico fueguino e investigadora del CONICET Ana Butto, una de las responsables del vínculo con la empresa turística, consideró que “la sinergia desarrollada por esta experiencia ofreció a todo el equipo de investigación la oportunidad de reunir y unificar los estudios desarrollados por los distintos especialistas que lo integran, teniendo múltiples reuniones y debates en pos de armar una presentación completa y actualizada.

La particular demanda requerida nos enfrentó a la necesidad de crear una narrativa accesible para turistas que no supieran nada del tema, ya que esta propuesta es para la mayoría de los turistas su primer acercamiento a la problemática indígena de Sudamérica”.

El equipo científico produjo un dispositivo de divulgación científica que consiste en el dictado de una secuencia de charlas para contingentes de turistas provenientes de diversos países como Estados Unidos, Canadá, India y Gran Bretaña, entre otros. Las charlas se brindan en las propias instalaciones del CADIC. Las visitas, que abarcan un semestre al año, se llevan a cabo como parte de una propuesta turística que ofrece una experiencia de aproximación a la arqueología, la historia y la actualidad de los pueblos originarios de Tierra del Fuego.

Cada temporada, llegan al CADIC directamente desde el aeropuerto alrededor de quinientos turistas internacionales, que reciben información precisa y útil en relación con el resto de los destinos que visitarán en la Patagonia austral. Al momento de comenzar la segunda temporada ya se realizaron más de treinta charlas, ofrecidas en inglés por el equipo de arqueólogas, que permitieron una puesta en valor de los conocimientos generados desde las Ciencias Sociales, presentando información certera y actualizada, aportada por especialistas de larga trayectoria en la temática, y promoviendo narrativas más completas y complejizadoras, que sumaron la voz de las comunidades de pueblos originarios.

Un antecedente para destacar

Años atrás, el mismo grupo de trabajo desarrolló el proyecto “Puesta en valor del patrimonio arqueológico del Parque Nacional Tierra del Fuego”. Se trató de la elaboración de diferentes soportes de información -cartelería, ilustraciones, cuadernillos- a fin de brindar conocimientos acerca de los modos de vida de los pueblos originarios que habitaron las costas del Onashaga (canal Beagle) desde hace miles de años.

Cabe destacar que dicho proyecto contó con la participación de integrantes de la Comunidad Indígena Yagán Paiakoala de Tierra del Fuego, quienes plasmaron su perspectiva en la redacción de los guiones de la cartelería y en la elaboración de las ilustraciones de las escenas de la vida cotidiana en el pasado.

En aquella oportunidad, se realizaron carteles interpretativos y cuadernillos con información ampliatoria en formato electrónico y de distribución gratuita (en español, inglés y portugués). “Esta propuesta se efectivizó a través del trabajo articulado de diversas instituciones. Se buscó transmitir la profundidad temporal de la presencia de los pueblos originarios en la región, su modo de vida en el pasado, así como también incorporar la perspectiva de un pueblo presente y vivo”, destacó la científica del CONICET Angélica Tivoli, responsable del proyecto.

El Parque Nacional Tierra del Fuego recibe gran cantidad de visitantes cada año, tanto del país como de distintas partes del mundo, que principalmente recorren los dos senderos en los cuales se ha colocado la cartelería, por tal motivo el proyecto tuvo y tiene un gran alcance. Por otra parte, al ser de distribución libre y gratuita y estar en diversos idiomas, los cuadernillos resultan de interés a todas las personas visitantes y constituyen un material didáctico que puede ser de utilidad para la comunidad educativa de la provincia.

Por Facundo Sota – Comunicación CADIC