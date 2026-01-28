El CAAD ya superó los $2,7 millones en su campaña por una sala de streaming

El Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) de Río Grande continúa avanzando con su campaña solidaria “Un sueño de 7 millones para la inclusión”, una propuesta que tiene como objetivo la construcción de una sala de streaming destinada a promover la comunicación, la expresión y la participación plena de sus estudiantes.

Según el último monto actualizado, la campaña ya logró recaudar $2.700.510,86, acercándose progresivamente a la meta final de $7.000.000, cifra necesaria para concretar este proyecto inclusivo.

La iniciativa busca crear un espacio accesible donde la discapacidad no sea un límite, sino una oportunidad para que las y los jóvenes del CAAD puedan producir contenidos, expresarse y asumir un rol protagónico, garantizando su derecho a ser vistos y escuchados.

Desde la institución destacaron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que cada aporte es fundamental para seguir avanzando hacia el objetivo. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: caad.30.2025.

Además, la campaña cuenta con un video institucional que refleja el espíritu del proyecto y que puede verse en las redes sociales del CAAD, reforzando el mensaje de que la inclusión se construye entre todos.