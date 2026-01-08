El BTF profundiza el diálogo con sectores productivos y comerciales

El presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Adrián Cosentino, junto a autoridades de la institución, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de los sectores productivos y comerciales de la provincia. Del encuentro participaron las cámaras empresarias, comerciales, turísticas y productivas, el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas y el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF).

La jornada tuvo como eje principal escuchar las inquietudes y demandas de cada sector, establecer espacios de trabajo en conjunto a futuro, y repasar las medidas de apoyo crediticio recientemente implementadas por el Banco para sostener la actividad y promover la inversión local.

El titular del BTF destacó el valor de la articulación institucional: “reconocemos el rol estratégico que cada una de estas organizaciones desempeña en el desarrollo económico de Tierra del Fuego. El objetivo del Banco es consolidarse como una herramienta fundamental que potencie al sector productivo y comercial, por eso fue muy enriquecedor compartir este espacio de diálogo para avanzar en conjunto en generar condiciones de estabilidad y crecimiento”.

Las autoridades del Banco se refirieron al alcance del paquete de medidas anunciadas en los últimos días, que no solo contempla una reducción de tasas de interés de hasta 20 puntos porcentuales, sino también la extensión de los plazos de financiamiento y la incorporación de períodos de gracia de hasta doce meses para el pago de capital. La participación del FOGADEF resulta clave en este momento, para ampliar el acceso al crédito mediante el respaldo de garantías que mejoran significativamente las tasas finales para comercios y empresas.

En el intercambio, los representantes de las distintas cámaras y entidades profesionales agradecieron la generación de este espacio y expusieron sus principales inquietudes vinculadas a la situación actual de sus sectores, las condiciones de acceso al financiamiento y las perspectivas de corto y mediano plazo para la actividad económica en la provincia. Asimismo, coincidieron en profundizar el trabajo en conjunto para potenciar el desarrollo del entramado productivo y comercial reconociendo las dificultades del contexto actual.

Cosentino reconoció especialmente el rol que cada una de estas organizaciones cumple en la sociedad fueguina y remarcó la voluntad del Banco de profundizar el trabajo articulado. En esa línea, subrayó que el BTF se alinea, desde su rol específico, con la política estratégica definida por el Gobierno de la Provincia, poniendo a disposición su capacidad técnica y financiera para potenciar las políticas públicas orientadas al desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de las empresas locales.

Asimismo, se destacó que el trabajo conjunto no se limitará únicamente a lo comercial o crediticio, sino que tendrá también un fuerte componente institucional, con el objetivo de generar acciones compartidas, fortalecer vínculos de largo plazo y construir una agenda común que acompañe el crecimiento sostenible de la provincia.

En este marco, el presidente del BTF adelantó que el Banco quiere ser un aliado estratégico de las empresas y que trabajará junto a ellas para encontrar siempre las mejores soluciones a cada sector, incluso involucrando otros actores de envergadura del ámbito provincial y nacional que permitan desarrollar las soluciones que cada sector requiere.

Finalmente, como resultado de este primer intercambio, se acordó iniciar un proceso de coordinación para definir agendas de trabajo específicas por sector y abordar de manera segmentada las particularidades de cada actividad económica. Al cierre de la reunión, Cosentino señaló que “este tipo de espacios nos permiten construir una mirada compartida sobre la realidad productiva de Tierra del Fuego y avanzar en soluciones concretas. Nuestro compromiso es sostener este diálogo para seguir trabajando de manera coordinada, escuchando a cada sector y consolidando al BTF como una herramienta al servicio del desarrollo provincial”.