El Banco Central continúa en la racha compradora

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa en el sendero de compra de dólares; ayer adquirió US$33 millones y las reservas superaron los US$46.000 millones.

BUENOS AIRES.- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entidad presidida por Santiago Bausili entabló su décimo octava rueda consecutiva en donde se hace de dólares.

En concreto, este miércoles adquirió US$33 millones y las reservas superaron el umbral de los US$46.000 millones.

Cerraron en US$46.159 millones y subieron US$380 millones netos. Así, las reservas alcanzaron el valor más alto desde septiembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.

El precio del oro también influenció en la suba de las reservas: el Gobierno posee 1,98 millones de onzas troy y su precio superó los US$5.000.

El BCRA lleva adquiridos US$1.082 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) desde que inició la “fase 4” del programa monetario. En el mismo indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.

En ese sentido, el presidente del Banco Central enfatizó con que la entidad monetaria podría conseguir hasta US$10.000 millones en el año, dependiendo del aumento de la base monetaria respecto del PBI (Producto Bruto Interno). Hasta el momento, compró más del 10% de ese total.