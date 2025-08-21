El Ballet “Soles que dejan huellas” celebra el Día Mundial del Folklore con un gran festival en Río Grande

El viernes 22 de agosto, a partir de las 21 horas, el gimnasio de la Escuela N.° 4 de la Margen Sur será escenario de un encuentro único para celebrar el Día Mundial del Folklore. El evento es organizado por el Ballet “Soles que dejan huellas”, que se encuentra próximo a cumplir 25 años de trayectoria difundiendo la danza y la cultura popular en Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Además de la celebración, el festival tendrá un fin solidario, nos informa su director Santiago Soto, la recaudación de fondos estará destinada a sostener la participación del Ballet en tres importantes compromisos nacionales e internacionales que restan en este 2025: el Festival Internacional Ashpa Súmaj en Santiago del Estero, uno de los encuentros más reconocidos del país que reúne a artistas y ballets folklóricos de toda la Argentina y del mundo; el Festival Entredanzados en Córdoba, destacado por su diversidad de propuestas y la presencia de compañías de danza de gran nivel; y el ENIF – Encuentro Nacional e Internacional de Folklore, un espacio de intercambio cultural y artístico de relevancia nacional.

Durante la velada se presentarán Cristian Tejerina y su conjunto, Canto Alegre, Lengal, Raíces Andinas y muchos artistas más, en una noche que promete música, danza y tradición.



Una noche para celebrar nuestra identidad



El festival busca no solo celebrar el Día Mundial del Folklore, sino también reforzar los lazos comunitarios y el valor de las expresiones artísticas que forman parte de nuestra identidad cultural.

La cita es abierta a toda la comunidad, con entradas a la venta para colaborar con la causa y apoyar el crecimiento de los artistas locales.