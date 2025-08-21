Agenda Cultural

El Ballet “Soles que dejan huellas” celebra el Día Mundial del Folklore con un gran festival en Río Grande

jueves 21 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El viernes 22 de agosto, a partir de las 21 horas, el gimnasio de la Escuela N.° 4 de la Margen Sur será escenario de un encuentro único para celebrar el Día Mundial del Folklore. El evento es organizado por el Ballet “Soles que dejan huellas”, que se encuentra próximo a cumplir 25 años de trayectoria difundiendo la danza y la cultura popular en Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Además de la celebración, el festival tendrá un fin solidario, nos informa su director Santiago Soto, la recaudación de fondos estará destinada a sostener la participación del Ballet en tres importantes compromisos nacionales e internacionales que restan en este 2025: el Festival Internacional Ashpa Súmaj en Santiago del Estero, uno de los encuentros más reconocidos del país que reúne a artistas y ballets folklóricos de toda la Argentina y del mundo; el Festival Entredanzados en Córdoba, destacado por su diversidad de propuestas y la presencia de compañías de danza de gran nivel; y el ENIF – Encuentro Nacional e Internacional de Folklore, un espacio de intercambio cultural y artístico de relevancia nacional.
Durante la velada se presentarán Cristian Tejerina y su conjunto, Canto Alegre, Lengal, Raíces Andinas y muchos artistas más, en una noche que promete música, danza y tradición.


Una noche para celebrar nuestra identidad

El festival busca no solo celebrar el Día Mundial del Folklore, sino también reforzar los lazos comunitarios y el valor de las expresiones artísticas que forman parte de nuestra identidad cultural.
La cita es abierta a toda la comunidad, con entradas a la venta para colaborar con la causa y apoyar el crecimiento de los artistas locales.

