El aviso ARA «Puerto Argentino» arribó a Ushuaia

El martes por la mañana arribó al muelle comercial de la capital fueguina el aviso ARA “Puerto Argentino”, que iniciará una nueva edición de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) junto a la Armada de Chile.

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- La unidad, que había zarpado el pasado martes desde la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano, fue recibida por el Comandante del Área Naval Austral (ANAU), Contraalmirante Guillermo Alberto Prada, acompañado por los titulares de destino de la Zona Naval y la Banda de Música del ANAU.

En el marco de la PANC, el buque comandado por la Capitán de Corbeta Cintia Maizares asumirá el rol de Buque de Servicio Antártico, prestando servicios esenciales como la búsqueda, el rescate y la preservación del medio ambiente en el continente blanco. Zarpará para iniciar la primera etapa de la patrulla el próximo 15 de noviembre, navegando al sur del paralelo 60° S con la misión de resguardar la vida humana en el mar, asegurar la navegación y prevenir la polución de las aguas.

La Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) se inició en 1984 tras la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile. Su conducción está a cargo del Comando del ANAU por parte de la Argentina, y de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile.

Ininterrumpida desde 1998, esta patrulla refleja el sostenido trabajo conjunto entre ambos países para garantizar la seguridad náutica en una región de intenso tránsito marítimo. Durante el verano austral, la mayor actividad científica y turística incrementa significativamente el movimiento de buques en el continente antártico, reforzando la importancia de este operativo binacional.