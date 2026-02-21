El atraso en pagos de obras sociales y el PAMI pone en riesgo la provisión de remedios

El principal problema radica en el descalce entre los plazos que deben afrontar las farmacias y los tiempos de cobro de las prestaciones.

Por iProfesional.- La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió que el sistema atraviesa una situación crítica por el atraso en los pagos de obras sociales y prepagas, y alertó que podría producirse un desabastecimiento de medicamentos si no se regulariza la cadena de pagos antes de fin de mes.

En declaraciones radiales, la dirigente describió un escenario de fuerte tensión financiera que impacta directamente en las farmacias de todo el país y que, de profundizarse, podría afectar la atención a los pacientes.

Una cadena de pagos desfasada

Gómez explicó que el principal problema radica en el descalce entre los plazos que deben afrontar las farmacias y los tiempos de cobro de las prestaciones. Mientras las droguerías y laboratorios exigen pagos semanales por los medicamentos entregados, las farmacias aún no han terminado de cobrar las prestaciones realizadas en diciembre.

«Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre», señaló, y subrayó que esta demora compromete la reposición de stock y la continuidad del servicio.

Según detalló, el sistema está diseñado para que la farmacia compre el medicamento, lo dispense al paciente y luego reciba el pago por parte del financiador -obras sociales o prepagas-. Cuando ese circuito se interrumpe o se posterga, la farmacia queda obligada a financiar con recursos propios la prestación.

Riesgo de desabastecimiento

La titular de COFA advirtió que el margen para sostener esta situación es cada vez más estrecho. «El plazo es cada vez más chico», afirmó, y planteó la necesidad de encontrar una solución antes de marzo para evitar que el problema se vuelva más visible.

En la práctica, explicó, las farmacias están operando con el stock disponible o con acuerdos puntuales de algunos laboratorios que ofrecen plazos especiales de pago. Sin embargo, esas alternativas tienen un límite.

«Llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector», sostuvo Gómez.

Si no se regularizan los pagos, las dificultades para reponer medicamentos podrían derivar en faltantes en mostrador, afectando a pacientes con tratamientos crónicos o de alta complejidad.

El impacto en PAMI

Aunque la crisis atraviesa a todo el sistema de salud, Gómez señaló que el mayor impacto se registra en el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados que concentra más de cinco millones de afiliados.

Por el perfil etario de sus beneficiarios, se trata del segmento que más demanda medicamentos. «Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de pacientes y también el rango de pacientes que más consumen medicamentos», explicó.

En el caso particular de PAMI, existe desde 2018 un cronograma de pagos específico. Sin embargo, según la dirigente, durante el último año esos plazos se fueron extendiendo. El resto de la cadena —laboratorios y droguerías— no adaptó sus condiciones a esas demoras, lo que profundiza el desajuste financiero.

De todos modos, aclaró que el problema no se limita a PAMI. Las demoras alcanzan también a otras obras sociales y empresas de medicina prepaga, por lo que la situación podría afectar a cualquier paciente, independientemente de su cobertura.

Un problema estructural

Consultada sobre las causas de los atrasos, Gómez sostuvo que las entidades financiadoras enfrentan dificultades para reunir los recursos necesarios y cumplir en tiempo y forma con los pagos. Sin embargo, advirtió que las farmacias no pueden absorber indefinidamente ese financiamiento.

«Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento», afirmó.

Según explicó, en los hechos las farmacias están adelantando el costo de los medicamentos, lo que tensiona su estructura económica y pone en riesgo la sustentabilidad del sector.

Propuesta de una mesa de trabajo

Ante este escenario, la presidenta de COFA propuso conformar una mesa de trabajo con la participación de todos los actores del sistema —financiadores, farmacias, droguerías y autoridades— para buscar una solución que evite que la crisis financiera derive en un problema sanitario.

«Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación», insistió.

La advertencia llega en un contexto de alta sensibilidad para el sistema de salud. Si no se alcanzan acuerdos en las próximas semanas, el riesgo de desabastecimiento podría convertirse en una realidad con impacto directo en millones de pacientes en todo el país.