El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos asumió responsabilidad por la filtración del chat sobre ataque a Yemen

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, asumió «toda la responsabilidad» por la filtración de un chat grupal en el que se debatía un inminente ataque en Yemen.

WASHINTONG (Xinhua/NA).- «Asumo toda la responsabilidad. Yo hice el grupo. Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto», admitió Waltz en una entrevista en el programa The Ingraham Angle, de la cadena Fox News.

El editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, escribió el lunes en redes sociales que el pasado 11 de marzo fue invitado a unirse a un chat grupal en Signal, una popular aplicación de mensajería cifrada utilizada por periodistas y funcionarios gubernamentales.

Al unirse al chat, llamado «Houthi PC Small Group», Goldberg descubrió que varios funcionarios estadounidenses de alto rango, entre ellos Waltz, el vicepresidente del país, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Defensa, Pete Hegseth, estaban discutiendo planes para un inminente ataque contra los hutíes en Yemen. «Según el extenso mensaje de Hegseth, las primeras detonaciones en Yemen se sentirían dentro de dos horas, a las 13:45 hora del este» del 15 de marzo, recordaba Goldberg en su artículo.

Su relato continuó: «Así que esperé en mi coche en el estacionamiento de un supermercado. Si este chat de Signal era real, razoné, los objetivos hutíes serían bombardeados pronto. Alrededor de las 13:55, revisé X y busqué Yemen. En ese momento las explosiones se escucharon en Saná, la capital».

El incidente es ampliamente considerado como una grave violación de la seguridad nacional, lo que llevó a los congresistas demócratas a exigir respuestas a la Casa Blanca en múltiples cartas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió el lunes un vals ante los periodistas en la Casa Blanca.

«Creo que lo está haciendo lo mejor que puede. Es un equipo y una tecnología que no son perfectos (…) No creo que deba disculparse», afirmó el mandatario.

Según Fox News, Trump no planea despedir a Waltz por lo ocurrido.

En una entrevista concedida el martes a NBC News, Trump explicó que un empleado de la oficina de Waltz incluyó por error a Goldberg en el chat grupal, y afirmó que esto no tuvo «ningún impacto» en los ataques aéreos en Yemen.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Mike Waltz (REUTERS/Mike Segar).