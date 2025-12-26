El asesino de El huevero cumplirá su condena en agosto de 2028

Se trata de Diego Ferreyra Colautti a quien se le computó un nuevo plazo al quedar firme una sentencia por un hurto que cometió mientras gozaba de salidas transitorias de la cárcel.

USHUAIA.- Diego Ferreyra Colautti, condenado por el asesinato de Alberto Altamiranda, conocido como “El huevero”, hecho ocurrido entre el 7 y 8 enero del año 2018; cumplirá su condena en agosto de 2028, de acuerdo al cómputo de la sentencia que se le impuso al quedar firme una resolución en la cual se lo declaró culpable de haber cometido un delito de hurto mientras gozaba de salidas transitorias de la cárcel.

En noviembre pasado el Juzgado Correccional dictó sentencia en una causa de hurto -en la que estaba implicado Ferreyra Colautti- a la pena de 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento, al ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de hurto simple, por los hechos cometidos el 21 de enero de 2024 en perjuicio del comercio El Martillo.

El juez Manuel Isidoro López, a cargo del Juzgado de Ejecución de Sentencias de Ushuaia, dictó la resolución, estableciendo el nuevo cómputo de la condena que debe cumplir a partir del nuevo delito cometido. Por lo tanto, se resolvió unificar la pena en la de 10 años y 7 meses de prisión efectiva, manteniendo la condición de detención que pesa sobre Ferreyra Colautti, declarándolo reincidente por segunda vez.

Según computo practicado por el Juzgado Correccional, el 9 de agosto de 2028 es la fecha de vencimiento de la pena impuesta a Diego Ferreyra Colautti, quien actualmente tiene 31 años y es oriundo de la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Homicidio de “El Huevero”

En 2018 el Tribunal de Juicio en lo Criminal condenó a Diego Ferreyra Colautti a la pena de 9 años de prisión por el delito de homicidio simple por el crimen de Alberto Altamiranda, conocido como “El huevero”.

Durante el juicio, Ferreyra Colautti había declarado, justificando su accionar delictivo, explicando que fue un acto de legítima defensa.

El acusado contó que hacía trabajos de construcción, que era ayudante de cocina y que estuvo purgando un año en prisión. Además, contó que consume estupefacientes desde los 11 años y que al cumplir la mayoría de edad continuaba con la adicción. Incluso sostuvo que a Altamiranda lo conoció en la calle porque también consumía, y de ahí en más se entabló una amistad entre ambos.

Según relató ante los magistrados, la noche del 7 de enero de 2018 Ferreyra Colautti se acercó a la casilla donde vivía Altamiranda a raíz de la angustia que presentaba porque había concluido su relación de pareja. Contó que “a Altamiranda lo unía una relación afectiva ya que éste había conocido a su padre biológico”.

Tras haber estado bebiendo alcohol, Ferreyra dijo que comenzó una discusión entre ambos que incluyó la agresión verbal con insultos de parte de Altamiranda, situación que empezó a incomodar al imputado.

Mencionó que esa noche la víctima le sugirió que a los jóvenes como él los abusaba, frase que lo hizo optar por retirarse de la vivienda.

“El huevero no me quería dejar ir, estaba delante de la puerta y tenía un cuchillo de carnicero, y empezó un forcejeo entre los dos. De repente, yo me veo encima de él, sentí miedo por mi vida y cuando reaccioné, vi sangre, agarré a mi perro y me fui”, precisó el imputado.

Alberto Altamiranda tenía 58 años, vivía en una casilla rodante en el barrio La Oca y era vendedor ambulante. Fue hallado muerto con 21 puñaladas cuatro días después de su deceso, según determinó la autopsia.