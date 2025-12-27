El arte del bordado se exhibe en el CCNA

Durante todo enero la comunidad ushuaiense podrá apreciar los trabajos realizados por las alumnas de ‘Un Rinconcito en el Sur’, taller a cargo de la profesora Susana Confreta. La muestra busca visibilizar las habilidades adquiridas e inspirar a otras mujeres a sumarse a las clases donde podrán experimentar que se puede empezar desde cero y lograr todo lo que una se propone.

USHUAIA.- Esta semana el Centro Cultural, Social y Político ‘Nueva Argentina’ inauguró la Muestra Anual del Taller ‘Un Rinconcito en el Sur’ que reúne trabajos en bordado realizados a lo largo del año por alumnas de la profesora Susana Confreta.

La profesora Confreta, que reside desde hace 35 años en Ushuaia, comenzó estudiando pintura y posteriormente estudió bordado, técnica que la enamoró y que la llevó a fusionarla con lo pictórico. En su taller imparte la modalidad libre y también ofrece un programa específico pensado para quienes deseen realizarlo.

En cuanto al objetivo de la muestra, la profesora señaló que “consiste en que las alumnas puedan mostrar todos los trabajos que lograron hacer y que esto inspire de pronto a otras mujeres que se quieran sumar como para ver que se empieza desde cero y siempre se puede lograr todo lo que una se propone”.

Por otra parte, expresó lo que la muestra representa. “Para mi significa mucho, porque es el cierre de un año en donde había muchas expectativas y hoy están todos los logros cumplidos”, subrayó.

Si bien el CCNA permanecerá cerrado durante todo enero debido al receso estival, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de estas piezas únicas de bordado y también de realizaciones en tejido, que estarán en la vidriera de San Martín 1052 durante todo el mes.

Cabe mencionar que quienes estén interesadas en tomar clases con la profesora Confreta pueden inscribirse para el Taller de Bordado 2026 donde podrán aprender bordado tradicional, mexicano, peruano y ayacuchano, entre otras modalidades. También están abiertas las inscripciones a las clases de tejido y pintura que se brindan en ‘Un Rinconcito en el Sur’. Para anotarse pueden consultar el Instagram @unrinconcitoenelsur o bien comunicarse al 2901 517364.