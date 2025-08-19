El ARA La Argentina zarpó rumbo al ejercicio UNITAS

Ayer, se llevó a cabo la ceremonia de zarpada del destructor ARA “La Argentina” en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano. La unidad, dependiente del Comando de la Flota de Mar, participará del ejercicio multinacional UNITAS LXVI que se desarrollará en Estados Unidos de América.

PUERTO BELGRANO (La Gaceta Marinera).- El acto protocolar fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Carlos María Allievi, acompañado por la Titular de la Unidad del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, Mg. María Luciana Carrasco. Además, estuvieron presentes el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Marcelo Ricardo Flamini, y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Gustavo Fabián Lioi Pombo.

En la Plaza de Armas “Sergio Gómez Roca” también se hicieron presente las dotaciones de las unidades que revistan en la zona de Puerto Belgrano, familiares e invitados especiales.

Luego del ingreso de las autoridades, el Comandante del destructor ARA “La Argentina”, Capitán de Fragata Juan Cruz Granja presentó el parte operativo de la unidad. Acto seguido se dio lectura a la orden de zarpada y el Capellán Luis Scrinzi realizó una invocación religiosa.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada pronunció un discurso en el que instó al personal a sentirse orgulloso por formar parte de un selecto grupo de marinos que representará a la Armada Argentina en uno de los ejercicios multinacionales más convocantes y que, en particular, es conmemorativo de los 250 años de creación de la Marina norteamericana.

“Este ejercicio nos permitirá interoperar con Armadas de América, Europa y Asia; además de fortalecer la confianza mutua y establecer vínculos de camaradería con el personal participante. En definitiva, esto será una excepcional experiencia operativa para demostrar el profesionalismo, la capacidad operativa y las cualidades personales de los miembros de la Armada Argentina”, expresó el Almirante Carlos María Allievi.

Para terminar, enfatizó: “Recuerden siempre que la Armada somos todos, y este sentimiento de pertenencia es el que me permite afirmar con total convicción que la Armada está de pie, en movimiento y mirando hacia el futuro”.