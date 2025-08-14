El  ARA “Contraalmirante Cordero” arribó a Ushuaia

La unidad, dependiente de la División Patrullado Marítimo, fue recibida por el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral (ANAU), Capitán de Navío Carlos Alberto Soto.

USHUAIA.- El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” arribó al muelle militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” para cumplir funciones como buque de estación en la región austral del país.

La unidad, dependiente de la División Patrullado Marítimo, fue recibida por el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral (ANAU), Capitán de Navío Carlos Alberto Soto. Asimismo, la Banda de Música del ANAU amenizó el arribo ejecutando diversas marchas militares, como Ituzaingó, Fragata Sarmiento, El Uno Grande, Cadetes Navales y la Marcha de la Armada.

En su rol como buque estación, el patrullero realizará los próximos relevos de dotación en los Puestos de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo en el sur de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y transportará materiales para las obras de puesta en valor de las condiciones de habitabilidad que se están desarrollando en dichos puestos.

Asimismo, la unidad asumirá la guardia permanente ante casos SAR dentro del área de responsabilidad del ANAU, participará de los diversos adiestramientos junto a las unidades de la División Patrullado Austral y de la Brigada de Infantería de Marina Austral. También del ejercicio binacional Viekaren a realizarse la última semana de agosto junto a la Armada de Chile.

El patrullero relevó al aviso ARA “Teniente Olivieri”, unidad que estuvo cumpliendo funciones como buque estación en Ushuaia desde febrero del corriente año.