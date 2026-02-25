El Apertura, desde el 15/03

Para el domingo 15 de marzo está prevista la inauguración del Campeonato Apertura 2026, en la categoría Mayores, que organiza la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), con la participación de equipos locales y de Ushuaia.

RIO GRANDE.- En 2025 fueron campeones Real Madrid (1° en la etapa clasificatoria) en femenino, al doblegar por 30-21 (PT: 19-6) a las capitalinas de HAF (2°); y los ushuaienses de Centro Galicia (3°) en varones, al superar por 38-35 (PT: 19-18) a San Martín (4°).

Entretanto, HAF, reforzado por las riograndenses Mariela Bertellotti, Estefanía Medina y Estefanía Torres (todas de Real Madrid); y la arquera Lorena Pérez (Universitario), finalizó 3° en la tercera edición del Torneo Patagónico Casa del Dragón, disputado en Trevelin (Chubut), donde Torres fue elegida como la mejor jugadora del certamen.

Asimismo, Albatros Bach TdF jugará desde el viernes 27 los Juegos Patagonia Arena 2026, en Puerto Madryn (Chubut), con planteles Sub 16 y Sub 18, en ambas ramas.