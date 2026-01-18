El ANAU refuerza capacidades con la presencia de una aeronave B-200 en la región

La unidad brindará apoyo a las actividades de búsqueda y rescate en el sur del país y a la Campaña Antártica de Verano 2025/26.

El Comando del Área Naval Austral (ANAU), integró a su capacidad operativa en la región una aeronave Beechcraft B-200 de la Armada Argentina, para prestar apoyo a las tareas de búsqueda y rescate (SAR por sus siglas en inglés) desde la ciudad de Ushuaia.

La aeronave, perteneciente a la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, fue desplegada desde la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) con el propósito de integrarse a las operaciones que se desarrollan dentro de la zona de responsabilidad del ANAU.

En virtud de su carácter de Autoridad Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo, la Armada Argentina dispuso fortalecer la cobertura aérea y optimizar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, dado el exponencial incremento del tráfico marítimo austral y antártico durante esta época del año.

De este modo, las operaciones con la aeronave B-200 incrementarán la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar y la vigilancia de los espacios marítimos soberanos.