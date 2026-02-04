El AN Julián Cubilla dictó el Curso de Iniciación Arbitral

El Arbitro Nacional (AN) Julián Cubilla estuvo al frente del Curso de Iniciación Arbitral, organizado por la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- El mismo tuvo la participación de una docena de alumnos (en su inmensa mayoría jugadores, algunos de ellos con experiencia a la hora de impartir justicia), y constó de tres jornadas intensivas: el viernes 30 de enero, de 15:00 a 19:00, en el Centro Cultural Lisandro Nicéforo Alem. Y los dos días posteriores (sábado 31, y el domingo 1° de febrero, en el Polideportivo Municipal “Alejandro Guata Navarro”, en doble turno (9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00).

En perspectiva

“Empecé a ejercer el arbitraje en Rosario, en 2019. Comencé a dar cursos en 2022, junto a dos compañeras que arbitran en la Asociación Rosarina de Handball (ARH), Micaela Chimentón y Antonella Peralta. Este es el primero que dicto en solitario. La mayoría de los partidos los dirijo con alguna de ellas, antes lo hacía en compañía de Mauro Quintana, quien hace do años se radicó en Mendoza. Con él sigo arbitrando a nivel Nacional, cuando nos convoca la Confederación Argentina de Handball (CAH)”, apuntó nuestro entrevistado.

“Aquí jugaba al handball, pero nunca me dediqué al arbitraje. Cuando fui a estudiar a Rosario quería conseguir un trabajo de medio tiempo, en ese momento seguía jugando, y quien es mi mejor amigo (y con quien arbitro a nivel Nacional) me tiró la idea de arbitrar, él fue quien me introdujo en esto, y de ahí en más no paré. Mauro Quintana fue mi primer Maestro en esto del arbitraje”.

En relación a la actividad de la pasa semana, detalló que “en los dos primeros días vimos solamente la parte teórica, y hoy (por el domingo) finalizamos la teoría, y en la tarde tomé un examen físico (yo-yo test), que mide la resistencia de cada persona. A eso se le agrega una práctica de silbato, y desplazamientos en la cancha”.

A viajar

“En 2025 fuimos –junto a Mauro- a siete Nacionales, el más importante fue el de Clubes Adultos A (masculino), en Córdoba y Alta Gracia (Nota de la Redacción: cuyo título quedó en poder de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, con el fueguino Patricio Coronel en su plantel). Ese fue nuestro logro mayor, además de habernos recibido de Arbitros Nacionales. También vine a la Patagonia, al Nacional de Juveniles B, en Comdoro Rivadavia. Y en 2024 viajamos a Bariloche, para uno de Cadetes A”.

Sobre la rutina que lleva adelante en Rosario, consignó que “la preparación física a lo largo de año se distribuye en el gimnasio, y en correr, ponerse a punto. Esto último va en cada uno, y se evalúa de la misma manera que hice acá. Una vez al mes nos juntamos para un examen teórico, y el examen físico es bimestral”.

“Ya hace dos años que no juego, para poder abocarme pura y exclusivamente al arbitraje, y a la proyección nacional. Si continuaba jugando iba a depender del calendario de ese equipo, y eso me iba a imposibilitar viajar cuando me convocasen. Me quise concentrar solo en eso, para llegar a ser Arbitro Nacional. Tenemos la suerte de contar con un buen rendimiento en la competencia local, y que nos llamen para ir a diferentes torneos. Además continuo estudiando Sicología, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Y estoy con un movimiento de freestyle, un hobby musical que tenía en Río Grande, no lo trasladé tanto, aunque cada tanto participo en las reuniones que se hacen allá”.

Niveles

“En la Asociación Rosarina no existen categorías de árbitros, mientras que dentro de la Confederación Argentina sí las hay: Local, Federativo, Regional, Nacional B, Nacional A, Continental e Internacional. Hoy por hoy son Nacional B, en una temporada se puede llegar a ser Nacional A. Se requieren varias cosas, sobre todo mucho sacrificio, no solamente dirigiendo en tu Liga, sino viajar a arbitrar en otros lados, controlar otros tipos de partidos”.

“En Rosario hay mucha competencia, muchos equipos. A nivel Regional estamos creciendo de a poco, no hace mucho cambió la dirigencia, y se están acomodando muchas cosas. A principios de marzo hay un Super 8 en Rosario, lo voy a estar arbitrando, ahí también participan equipo de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires). Para los Nacionales nos avisan con una anticipación de un mes, o bien nos pasan una planificación trimestral, para que nos podamos organizar. Hasta ahora no tuvimos esa información, si tenemos muchas expectativas para este 2026”.

En diez días

La ComHandTdF, que agradeció la tarea del disertante como la delos participantes en el Curso, destacó la predisposición de la Agencia Municipal de Deportes, al facilitar los espacios requeridos.

Dicha entidad organiza para el sábado 14 y el domingo 15 un Cuadrangular de Verano (caballeros mayores), con el concurso de los locales Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul, junto a Caiquén (Punta Arenas).