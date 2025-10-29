El acusado se negó a declarar ante el Tribunal

Gustavo Ariel Hermosilla Bogado está acusado de haber provocado la muerte de dos personas y heridas graves en otras, al conducir de manera imprudente y negligente un auto que chocó de manera frontal con otro en la ruta 3.

RÍO GRANDE.- Ayer se negó a declarar ante el Tribunal de Juicio Gustavo Ariel Hermosilla Bogado, quien enfrenta un proceso por un incidente vial en el que murieron dos personas y otra quedó con graves heridas, en un hecho que sucedió en enero de 2023.

Aconsejado por su abogado, Néstor Ignacio Sánchez Otharán, el acusado no declaró en indagatoria, sin embargo, los jueces ordenaron que se leyera una declaración que hizo durante la instrucción de la causa, donde dijo no recordar nada de lo sucedido.

En la primera audiencia del juicio oral el fiscal Ariel Pinno hizo lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, en la que acusó formalmente a Hermosilla Bogado del delito de homicidio culposo agravado por pluralidad de víctimas fatales. Natalia Adriana Bustos brindó su testimonio sobre este trágico hecho.

Para el fiscal, el acusado actuó de manera imprudente, negligente e inexperta, al omitir el deber de cuidado que debía observar al momento de conducir su rodado.

El impacto fue de tipo frontal excéntrico, lo que multiplicó la fuerza del golpe y causó graves daños en ambos vehículos. El auto en el que iban las víctimas terminó sobre el guardarrail, quedando destruido así por completo.

Posteriormente, los jueces escucharon la exposición del abogado Francisco Giménez, quien representa a Natalia Adriana Bustos, pareja del conductor que falleció en el trágico hecho y madre de otras de las víctimas.

La mujer dijo que el auto que conducía Hermosilla se cruzó de carril en línea recta y que tuvo un intento de maniobra pero que los volvió a encarar con más velocidad. Indicó que bajó con su hijo Miqueas que estaba herido en la cabeza; su marido y el otro hijo quedaron sin vida dentro del auto.

La mujer refirió que el acusado no les brindó asistencia y esperaron cerca de una hora hasta que pasó una conductora que pidió auxilio y la Policía llegó a los pocos minutos.

La audiencia finalizo con la exposición de integrantes del equipo de Policía Científica que detalló las circunstancias del siniestro.

El trágico hecho

Alrededor de las 7:00 del 22 de enero de 2023, en la ruta 3, cerca de estancia Viamonte, a unos 40 kilómetros al sur de Río Grande, se produjo el incidente vial.

Hermosilla Bogado conducía un Ford Ka en dirección a Ushuaia, acompañado por su familia, cuando, producto del cansancio, se habría quedado dormido al volante. Esa pérdida momentánea del control del auto provocó que se cruzara de carril en el momento justo en que circulaba un Renault Megane.

Como consecuencia del choque fallecieron en el acto Maximiliano Daniel Draps, conductor del Megane y Carlos David Pérez, acompañante del mismo. Además, sufrieron lesiones de gravedad Natalia Adriana Bustos y Miguel Adrián Draps.