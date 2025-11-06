El acusado de un abuso sexual no declaró

En el juicio oral y no público que se realiza en Río Grande se escuchó el testimonio que fue obtenido por una Cámara Gesell, de la presunta víctima. Mañana serán los alegatos de las partes.

RÍO GRANDE. – En el juicio oral que se desarrolla contra Roberto Yamil Navarro, de 46 años, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años en 2023, el miércoles decidió no prestar declaración.

En esta primera jornada se centró en la presentación de pruebas y testimonios; el Tribunal escuchó la declaración de la presunta víctima que fue reproducida mediante el registro de la Cámara Gesell realizada durante la investigación.

También declaró la psicóloga forense que intervino en el caso y se incorporaron por lectura los testimonios restantes previstos en el proceso, dando por concluida la etapa de declaraciones.

Los alegatos comenzarán mañana a las 9:30 horas y en primer término expondrá el fiscal Ariel Pinno; luego será el turno del defensor oficial del acusado, Eduardo Tepedino.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte está presidido por la jueza Verónica Marchisio, e integrado además por los jueces Juan José Varela y Eduardo López.