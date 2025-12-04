El acuerdo con YPF asegura empleo, producción y valor agregado

La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, enfatizó que la ratificación de este acuerdo por parte de la Legislatura es un paso fundamental para evitar una crisis profunda y construir un nuevo horizonte productivo.

USHUAIA.- La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, explicó en detalle los alcances del acuerdo que transfiere siete áreas hidrocarburíferas a la empresa estatal provincial Terra Ignis Energía. Subrayó que garantiza puestos de trabajo, permite recuperar la producción y abre la puerta al valor agregado, pero requiere urgente aprobación de la Legislatura.

Castillo indicó que, sin este convenio, la provincia enfrentaría un escenario crítico. “Si la Provincia no interviene a través de Terra Ignis Energía, lo que se viene es el abismo” afirmó, en línea con lo señalado por especialistas. Destacó que el acuerdo, ya refrendado por decreto del gobernador Gustavo Melella, resuelve de manera ordenada la salida de YPF, empresa que por decisión nacional concentra sus inversiones en Vaca Muerta.

“El convenio incluye la transferencia de todas las áreas que tenía YPF –Lago Fuego y las fracciones A, B, C, D y E en la zona de San Sebastián– y la extensión de la concesión por 10 años a nombre de Terra Ignis Energía”, detalló la Ministra. Uno de los puntos más destacados es la garantía laboral para los trabajadores de YPF, quienes serán indemnizados por la empresa nacional pero, a su vez, tomados por Terra Ignis por un año mientras se evalúa y reorganiza la operación, asegurando una transición sin despidos abruptos.

Castillo explicó que YPF, ante su inminente retiro, había dejado de invertir, lo que provocó una caída sostenida en la producción y, por ende, en las regalías provinciales. “Terra Ignis Energía tiene la posibilidad de recuperar la producción invirtiendo y poniendo tecnología. Hay áreas como Lago Fuego donde se dejaron pozos a medio perforar”, indicó.

Este nuevo esquema, donde la empresa estatal provincial es la titular de los activos, cambia radicalmente el paradigma. “Nos permite asociarnos con otras empresas, ya sean nacionales o internacionales, pero como socios de la empresa del Estado, no como meros concesionarios. Podemos decidir en una mesa chica: hacemos un nuevo pozo, perforamos, vamos a áreas con sísmica sin explorar”, afirmó Castillo.

Además, se abre la puerta estratégica al valor agregado. “Ya no se trata solo de extraer y exportar el crudo o el gas. Podemos definir procesos petroquímicos o industrias secundarias en la provincia. Es ponerle valor a nuestros recursos nosotros mismos”, sostuvo.

La Ministra aclaró que los pasivos ambientales de mayor costo y complejidad quedaron a cargo de YPF, según está detallado en el convenio. “En este momento, YPF ya está trabajando en el abandono de pozos con una contratista, según un listado que planteó la provincia”, precisó. Asimismo, el acuerdo establece un período de hasta cuatro meses de operación conjunta para una transferencia tecnológica y operativa ordenada, evitando un corte abrupto.

Castillo hizo un enfático llamado a los legisladores para que traten y aprueben el convenio con la urgencia que el tema requiere. “Es central que la Legislatura sesione y acompañe este convenio. La no aprobación implicaría dejar a trabajadores en la calle y perder la oportunidad histórica de tomar las riendas de nuestro desarrollo energético”, remarcó.