El 24 de febrero comienzan las clases en Tierra del Fuego

El Gobierno Nacional difundió el calendario escolar 2026 para todas las provincias. Los ministros de las 24 jurisdicciones educativas se comprometieron con el cumplimiento de los 190 de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informa que tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026 en sus jurisdicciones.

Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.

De este modo se confirmó que, en Tierra del Fuego, las clases comenzarán el 24 de febrero y finalizarán el 18 de diciembre. En tanto, el receso escolar de invierno tendrá lugar entre el 13 y el 24 de Julio.

También en Chubut, Jujuy, Neuquén, San Luis y Santa Cruz, las clases comenzarán en la misma fecha que en nuestra provincia.

Sin embargo, el calendario escolar lo inicia Santiago del Estero, cuyo comienzo de clases está previsto para el 18 de febrero y finalizará el 18 de diciembre.

El Consejo Federal de Educación en Argentina para el ciclo lectivo 2026, estableció un piso mínimo de 190 días escolares con actividades pedagógicas, buscando mejorar la calidad educativa en todo el país.

El cronograma completo de todo el país en este link