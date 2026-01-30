El 15 de febrero habrá un Festival en la Escuela 2

Como ha sucedido en varias disciplinas, que ante la mayor cantidad de gente que permaneció de vacaciones en la propia Tierra del Fuego activaron los calendarios, con competencias de carácter recreativo, el boxeo también tendrá un inicio de calendario adelantado a lo que habitualmente acontece.

RIO GRANDE.- El primer festival de 2026 tendrá lugar el domingo 15 de febrero, en el fin de semana que antecede a los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17).

La justa deportiva tendrá por escenario al Gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, ubicado en Rivadavia y Rosales, a partir de las 19:00.

A los pugilistas locales se le sumarán sus pares de Ushuaia, Río Gallegos y Puerto Natales, restando confirmar la presencia de boxeadores de Punta Arenas.

La cartelera presentará –en principio- entre 7 y 8 combates, y se cobrará un bono contribución de $10.000.