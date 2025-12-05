Ejército estadounidense atacó a un supuesto barco con drogas: cuatro muertos

El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra un barco que presuntamente transportaba narcóticos en aguas internacionales del océano Pacífico oriental, en el que murieron las cuatro personas a bordo, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- Además indicó en la red social X que el ataque se realizó bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, como parte de las operaciones antinarcóticos en curso de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y añadió que la inteligencia evaluó que el barco era operado por una “Organización Terrorista Designada”.

“La inteligencia confirmó que el barco transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo murieron”, indicó la publicación, sin revelar pruebas ni identificar al grupo.

Hasta el jueves, el Pentágono llevó a cabo al menos 22 ataques conocidos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico oriental desde el 2 de septiembre, en los que murieron más de 87 personas a bordo.

Las operaciones también llamaron la atención tras el incidente del 2 de septiembre, en el que dos sobrevivientes de una embarcación destruida murieron en un ataque posterior.

El almirante de la Armada estadounidense Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, declaró a los legisladores el jueves que Hegseth nunca dio la orden de “matar a todos” a bordo de presuntas embarcaciones narcotraficantes, y añadió que consideraba a los dos sobrevivientes muertos en un ataque posterior del 2 de septiembre, como objetivos militares legítimos, según las normas que rigen la operación contra narcoterroristas.

Hegseth declaró el martes que no preveía un segundo ataque posterior contra los supervivientes a bordo de una presunta embarcación narcotraficante en el Caribe el 2 de septiembre, alegando la “niebla de la guerra”.

Los críticos, incluidos algunos legisladores republicanos, llevan meses cuestionando si la lucha contra el narcotráfico es el único motivo estadounidense y expresaron su preocupación por la legalidad de las operaciones militares en el Caribe.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó reiteradamente las acciones de Washington, calificándolas de intentos de derrocar a su gobierno y expandir la influencia militar estadounidense en Latinoamérica.

El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al gobierno estadounidense de “asesinato” por matar a sospechosos de narcotráfico en el mar.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra un barco que presuntamente transportaba narcóticos en aguas internacionales del océano Pacífico oriental. Captura de pantalla.