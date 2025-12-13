Egresó la IV Promoción de Oficiales Subadjuntores del Servicio Penitenciario

El acto se desarrolló en las instalaciones del IPRA de Río Grande y contó con la presencia de autoridades del Servicio Penitenciario, funcionarios provinciales, fuerzas de seguridad y familiares de los egresados.

RÍO GRANDE.– El pasado jueves se llevó a cabo en las instalaciones del IPRA de esta ciudad, el acto de egreso de la IV Promoción de Oficiales Subadjuntores del Servicio Penitenciario, en el marco del proceso de formación y profesionalización del personal de la institución.

La ceremonia fue encabezada por el Director del Servicio Penitenciario, Inspector General Ariel Ciares, quien estuvo acompañado por autoridades del organismo, representantes del Gobierno provincial, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Provincial, además de los egresados y sus familiares.

Durante el acto se destacó el esfuerzo y la dedicación de los nuevos oficiales, quienes culminaron una etapa fundamental de su capacitación y se incorporan al servicio asumiendo nuevas responsabilidades. Asimismo, se resaltó la importancia de la formación continua y el compromiso institucional con la seguridad y el fortalecimiento del sistema penitenciario provincial.