Egreso de profesionales en el Hospital Naval Ushuaia

Por primera vez en la historia, el Hospital Naval Ushuaia fue sede del egreso de profesionales de la salud recientemente incorporados voluntariamente a la Armada Argentina, quienes culminaron con éxito el Curso de Asimilación Regional de la Armada (CARNA).

El CARNA es un programa de integración militar diseñado para profesionales universitarios que desean incorporarse como oficiales del cuerpo profesional de la Armada. Su objetivo es brindar la formación militar, técnica y doctrinaria necesaria para que los egresados ejerzan su profesión en la institución, fortaleciendo la vocación de servicio, la disciplina y el compromiso con la Patria.

La ceremonia estuvo presidida por el Comandante del Área Naval Austral, Contraalmirante Guillermo Prada, y la Directora del Hospital Naval Ushuaia, Capitán de Fragata (CP – Sanidad) Dra. Claudia Franco, junto a distinguidas autoridades militares y civiles.

Durante el acto se destacó el carácter histórico del acontecimiento, que simboliza el compromiso conjunto de la Armada con la región austral y la integración de nuevos cuadros profesionales al servicio del país.

El curso se desarrolló íntegramente en Ushuaia, bajo la supervisión de instructores navales de la zona austral, quienes compartieron su experiencia en formación militar y liderazgo con los cursantes. La capacitación abordó los valores fundamentales de la institución -honor, lealtad y deber- y los conocimientos necesarios para desempeñar funciones en destinos navales, en particular dentro del Escalafón Sanidad Naval.

Durante la alocución oficial, se expresó que “esta ceremonia marca el comienzo de una etapa en la que habrá desafíos diarios que deberán enfrentar con los valores de nuestra institución. Cada uno de ustedes demostró que posee las cualidades necesarias para ser los líderes que nuestra Armada necesita”.

El egreso de estos nuevos oficiales del cuerpo profesional en el Hospital Naval Ushuaia representa un paso significativo en la descentralización de la formación militar, fortaleciendo la presencia institucional de la Armada Argentina en la Región Austral y reafirmando su compromiso con el desarrollo de profesionales al servicio de la Nación.

Entre los presentes se destacó la asistencia del Gobernador (MC) Juan Carlos Arcando, el representante del Ministerio de Salud, Lic. Cristian Seguí; la Viceintendenta de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Sicardi; el Delegado del Ejército Argentino en Ushuaia, Coronel César Maiztegui; el Presidente de la Asociación Sanmartiniana de Ushuaia, Coronel (RE) Guillermo Llorente; y el Jefe del Escuadrón 44 “Ushuaia” de Gendarmería Nacional, Comandante Diego Fretes; Veteranos de Guerra de Malvinas; el Director de la Clínica San Jorge Dr. Carlos Sanchez Polesman; además de civiles, familiares y amigos que acompañaron este trascendente acto.