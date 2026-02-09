EEUU y Argentina preparan el ejercicio “Daga Atlántica”

El operativo, previsto para el próximo 6 de abril, contará con el despliegue de unidades de élite como los Boinas Verdes y los Marines estadounidenses. Se lo considera el ejercicio combinado más importante de la historia reciente del país.

BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, avanza en la organización del ejercicio militar “Daga Atlántica”, previsto para el 6 de abril de 2026. Las maniobras se realizarán junto a fuerzas de élite de Estados Unidos y representan el despliegue de operaciones especiales más significativo de los últimos 25 años en la zona.

El operativo incluirá la participación de unidades de los Boinas Verdes del Ejército, los Navy SEALs, el Comando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines (MARSOC) y el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC).

“Daga Atlántica” ha generado cuestionamientos en torno al encuadre legal elegido por el Gobierno. Aunque la Constitución establece que el ingreso de fuerzas militares extranjeras debe contar con la aprobación del Congreso (artículo 75, inciso 28), sectores críticos advierten de la posibilidad de que se repita el procedimiento aplicado en 2025.

En esa oportunidad, Milei autorizó la “Operación Tridente” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), permitiendo el ingreso de tropas estadounidenses para maniobras entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, con actividades concentradas en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, así como en distintos campos de instrucción marítimos y terrestres.

La firma del DNU ocurrió a pocos días de conocerse que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ofreció a su par argentino un plan de apoyo financiero para enfrentar la crisis económica en la nación suramericana. El documento justificó la operación Tridente como un “recurso invaluable” para potenciar las capacidades nacionales.

La acción del mandatario generó rechazo, no solo porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional, sino también por las implicaciones geopolíticas.

El mayor ejercicio militar multilateral reciente en el que participaron las Fuerzas Armadas argentinas fue “Estrella Austral 2025”, considerado el despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales más importante de América Latina. La actividad reunió a más de 2.700 efectivos de distintos países, entre ellos Chile, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y Paraguay. Además, Argentina participó en 2025 de la Operación Tridente, en la que soldados estadounidenses realizaron ejercicios en las bases navales argentinas de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Fue aprobado por DNU.

En 2024, la llegada del portaaviones George Washington también implicó un despliegue militar intenso entre los militares argentinos y estadounidenses, que no se veían desde 2016 y 2019.

El Estrella Austral 2025 se desarrolló en Chile entre el 1 y el 8 de junio de 2025 y estuvo orientado a potenciar las capacidades operativas de las unidades especiales participantes, con énfasis en la interoperabilidad, el entrenamiento conjunto y la coordinación en entornos complejos. Las maniobras recrearon un escenario de estabilización bajo mandato de Naciones Unidas, con especial atención en la protección de la población civil, el respeto a los derechos humanos y la recuperación del orden público.

Cabe indicar que, mientras Argentina se prepara para este ejercicio militar con Estados Unidos, Chile estará realizando otro, pero con el Reino Unido, frente a la Antártida y frente a las Islas Malvinas. En inglés lo llaman Operation Austral Endurance y durará hasta marzo.