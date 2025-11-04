EEUU: cierre del gobierno batirá récords tras el nuevo fracaso del Senado en aprobar proyecto de financiamiento

El Senado estadounidense volvió a fracasar el martes en su intento de aprobar un proyecto de ley de financiación provisional, en el decimocuarto intento fallido, lo que significa que el cierre del gobierno federal está en camino de superar el récord de 35 días establecido durante el período 2018-2019 y convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- El Senado, controlado por los republicanos, votó 54-44 a favor de la financiación provisional aprobada por la Cámara de Representantes (implicaría un financiamiento al gobierno con los niveles actuales hasta el 21 de noviembre). Pero el proyecto de ley necesitaba 60 votos para superar la obstrucción parlamentaria y avanzar en la cámara alta.

El cierre en curso ha provocado crecientes trastornos, afectando a sectores como la aviación, la asistencia alimentaria y la atención médica, y su impacto continúa expandiéndose, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los medios de subsistencia y la economía.

El cierre en curso podría costarle a la economía estadounidense 14.000 millones de dólares si dura ocho semanas, según un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Mientras tanto, los dos partidos continuaron culpándose mutuamente, acusándose entre sí de provocar el estancamiento. “Cada día nos va mejor”. Esas fueron las palabras del líder demócrata una semana después del inicio del cierre del gobierno, reflexionando sobre los supuestos beneficios del cierre para los demócratas del Senado.

Pero gracias a los demócratas del Senado, “cada día es peor para el pueblo estadounidense”, declaró el martes el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en una publicación en X.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el principal demócrata en la cámara alta, afirmó el martes en X que los republicanos son los responsables del aumento vertiginoso de los precios de la atención médica el próximo año.

El nuevo período de inscripción para los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) comenzó el 1 de noviembre. “El período de inscripción abierta ya está aquí. Veinticuatro millones de estadounidenses se enfrentan ahora a decisiones angustiosas sobre su atención médica”, dijo Schumer.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid advirtieron que, una vez que expiren los subsidios adicionales a fin de año, las primas promedio podrían aumentar alrededor de un 30 por ciento el próximo año. Un programa de asistencia alimentaria muy seguido también se ha visto afectado.

Tras la intervención de dos jueces federales, el gobierno de Donald Trump anunció el lunes que utilizaría fondos de emergencia para mantener la mitad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante este mes, señalando que algunos estados podrían tardar semanas o incluso meses en reanudar la distribución completa.

Sin embargo, el martes, Trump declaró en redes sociales que los beneficios del SNAP “solo se otorgarán cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!”.

El programa beneficia a 42 millones de estadounidenses, aproximadamente una octava parte de la población nacional, la mayoría de los cuales viven por debajo del umbral de pobreza.

Una reciente encuesta de Gallup mostró que la aprobación pública del Congreso ha caído 11 puntos porcentuales, hasta situarse en tan solo el 15%. Actualmente, casi cuatro de cada cinco adultos estadounidenses (el 79%) desaprueban la gestión del Congreso.

“Las encuestas que he visto sugieren que nadie está contento ni con el cierre del gobierno ni con ninguno de los dos partidos”, declaró a Xinhua Christopher Galdieri, profesor de ciencias políticas en el Saint Anselm College del estado de Nuevo Hampshire.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Senado de Estados Unidos. Autor: Archivo/Xinhua/Liu Jie.