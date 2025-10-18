EEUU captura sobrevivientes de ataque a embarcación sospechosa en el Caribe

Estados Unidos capturó a dos personas después de que atacara una embarcación semisumergible sospechosa de transportar drogas en el Caribe, el primero con sobrevivientes desde que el presidente Donald Trump comenzara operaciones en la región el mes pasado.

BUENOS AIRES (NA).- «Atacamos un submarino. Era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas”, dijo Trump mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca este viernes, reportó el portal DW.

“Para que lo entiendan, este no era un grupo inocente”, dijo. “No conozco a mucha gente que tenga submarinos. Fue un ataque a un submarino cargado de droga”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que se darían a conocer más detalles más tarde el viernes, insistiendo en que las personas a bordo eran “terroristas”, amplió ABC News.

Este fue el sexto ataque militar en el Mar Caribe contra presuntos narcotraficantes.

La campaña militar es parte de un esfuerzo más amplio de Trump, quien dice que quiere que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renuncie, y lo culpa de orquestar el flujo de drogas ilícitas que llegan a Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció las declaraciones de Trump y la escalada militar en la región, diciendo que los ataques letales a embarcaciones en el Mar Caribe constituyen una política de agresión, amenazas y acoso contra Venezuela, indicó ABC News.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, da la bienvenida al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, en Washington, DC. Xinhua/Hu Yousong.