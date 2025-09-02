Edificio de Tribunales de Ushuaia: el Poder Judicial inauguró un nuevo espacio de lactancia

En el marco del Mes de la Lactancia, el Poder Judicial inauguró el pasado viernes un nuevo espacio de lactancia en el edificio de Tribunales del Distrito Judicial Sur, ubicado en Congreso Nacional 502 de Ushuaia.

USHUAIA. – Este espacio fue concebido como un ámbito inclusivo, cómodo y seguro, destinado al personal judicial como a la comunidad en general, reafirmándose así el compromiso de la institución con el derecho a una lactancia respetuosa, beneficiosa y en igualdad de condiciones.

Del acto inaugural participó la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, quien estuvo acompañada de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como de referentes de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN).

La Dra. Battaini destacó el trabajo conjunto que permitió concretar este nuevo espacio, señalando que “lo importante de estas obras es que trabajamos todos a la par, el Área de Servicios Generales, la Oficina de Bienestar Laboral, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, todos han puesto su granito de arena para lograr esta belleza. Son construcciones solidarias, hechas al servicio de los demás”.

Asimismo, subrayó que la creación de este lactario representa “una manera grandiosa de cumplir con la protección de los derechos humanos, cuidando la vida, la salud y la dignidad”.

En tanto, la Directora de la Oficina de Bienestar Laboral, Lic. María Marta Coto, celebró la concreción del proyecto y dijo que haber logrado este espacio en Ushuaia “es un paso más hacia la construcción de un Poder Judicial más inclusivo. Seguiremos trabajando en equipo para generar prácticas que cuiden y acompañen a nuestro personal”.

Por su parte, la Secretaria de Finanzas de la UEJN Seccional 1, Mercedes Sosa, resaltó que la iniciativa se originó en la Mesa de Mujeres del gremio, y que la propuesta fue impulsada de manera conjunta con el Superior Tribunal de Justicia y la Oficina de Bienestar Laboral: “Queremos que cada dependencia judicial cuente con su lactario, porque se trata de un derecho para las trabajadoras judiciales y para la comunidad toda”.

Finalmente, la agente judicial Micaela Soto expresó que era muy “muy necesario contar con un lugar privado, acogedor, que nos permita lactar o extraer leche en el horario laboral con comodidad y tranquilidad”.

Con esta iniciativa, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la igualdad de derechos, la inclusión y el bienestar integral de sus trabajadoras y de la comunidad fueguina.