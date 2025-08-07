Edición especial de la Expo Emprendedores

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática del Mes de las Infancias.

USHUAIA.- El evento tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 13:00 a 20:00, en el microestadio José “Cochocho” Vargas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la participación de emprendimientos locales, el Mercado Concentrador —organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, dependiente de la Secretaría de Economía— y múltiples actividades pensadas para compartir en familia. Entre las ofertas destacadas habrá bolsones de carne, huevos, pastas, alimentos congelados y más, todo a precios accesibles.

Además, las infancias serán protagonistas con un espacio exclusivo para juegos, propuestas lúdicas y la participación de la Kermés, generando un ambiente festivo y recreativo.

“Desde el municipio seguimos impulsando el desarrollo local, promoviendo el consumo responsable y generando espacios de encuentro accesibles para todas las familias”, expresó Yanira Martínez, secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.

También se mantendrá la hora silenciosa, entre las 13:00 y las 14:00, como parte de las políticas de inclusión destinadas a personas con sensibilidad sensorial.