Edición especial de Gobierno en tu Barrio

El programa provincial continúa consolidando su presencia territorial, acercando el Estado a distintos sectores de la provincia y facilitando el acceso a trámites y servicios en el propio barrio, de manera ágil y gratuita.

RIO GRANDE.- El Gobierno de la Provincia llevó adelante este sábado una nueva edición de Gobierno en tu Barrio, iniciativa que tiene como objetivo descentralizar las áreas y acercar los servicios a los vecinos en las tres localidades.

En esta oportunidad la jornada fue de manera simultánea en las tres ciudades, con una edición especial ‘Vuelta al cole’, pensada para acompañar a las familias fueguinas en el inicio del ciclo lectivo.

El secretario de Coordinación Política, Fernando Padilla, brindó detalles de la jornada llevada adelante en el Colegio Soberanía Nacional de Río Grande y remarcó que “hoy tuvimos una jornada muy concurrida con más de 300 vecinos que se acercaron a realizar diferentes trámites”, y añadió: “como primera edición del año el resultado es positivo, descentralizar el Gobierno y ser efectivo en la administración es la premisa de este dispositivo itinerante”. También hubo un plan de vacunación antes del inicio de clases.

En Tolhuin la actividad se desarrolló junto con los festejos de Carnaval en el predio de la Delegación de Tierra del Fuego. En ese marco, el representante de Gobierno en esa localidad, Federico Velázquez, subrayó que “tuvimos una gran convocatoria de vecinos y vecinas que pudieron acercarse para compartir una tarde y aprovechar para hacer distintos trámites”.

Asimismo, destacó el “compromiso de las distintas áreas que se ponen a disposición de los vecinos para acercar el Estado al vecino, a fin de facilitarles distintas propuestas e información, realizar trámites y evacuar dudas”. El Estado facilitó trámites a la ciudadanía.

Por su parte, en Ushuaia, Gobierno en tu Barrio llegó con su segunda edición del año la Escuela Provincial N°47 ubicada en el Valle de Andorra, con una gran convocatoria de familias que se acercaron al lugar.

El secretario de Promoción Territorial, Matías Machado, celebró una “exitosa jornada” y agradeció “a los referentes barriales, porque fueron ellos quienes también enviaron la información de la actividad a cada uno de los sectores del Valle de Andorra y otros barrios aledaños de la ciudad”.

“En cuanto a los números estamos súper felices ya que en el corte de pelo hubo más de 70 niños”, añadió y reconoció “a los peluqueros solidarios por esta acción”. Además, contó que se llevaron a cabo “más de 60 certificados bucodentales, más de 30 trámites en el Registro Civil, alrededor de 50 personas vacunadas para el ingreso escolar y también para vacunas de adultos”.