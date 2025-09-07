Economía azul, TDF fue elegida para integrar una red internacional de cooperación

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue elegida para participar del International Urban and Regional Cooperation (IURC), una iniciativa de la Unión Europea que reúne a regiones de Europa, América Latina y Asia-Pacífico para trabajar en proyectos de desarrollo sostenible e innovación.

Esta selección representa un reconocimiento internacional al camino que viene transitando Tierra del Fuego en materia de políticas vinculadas al mar, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. A partir de esta incorporación, la provincia integrará el Clúster Temático de Economía Azul 2025-2027, lo que permitirá fortalecer la planificación costera, vinculación al mar e integrar la innovación tecnológica a nuestras capacidades institucionales, proyectando así un modelo de desarrollo sostenible con identidad fueguina.

Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, señaló que “formar parte nuevamente de este programa nos permite insertar a Tierra del Fuego en una red de cooperación global, afianzando vínculos con regiones europeas e impulsando nuevas oportunidades para el desarrollo marítimo fueguino en términos económicos, ambientales y científicos”.

La participación en el IURC no solo significa reconocimiento, sino también proyección. A partir de ahora, Tierra del Fuego se prepara para acceder a programas de capacitación, asistencia técnica, seminarios internacionales y plataformas de intercambio que potenciarán nuestras políticas en materia de economía azul y sostenibilidad oceánica. Con esta selección, Tierra del Fuego consolida una proyección estratégica que trasciende sus fronteras y la posiciona como un actor activo en la agenda global de cooperación.