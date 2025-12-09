Ecologistas, en alerta

Ambientalistas expresaron su malestar y el estado de alerta por el avance de la Municipalidad en la desafectación de la reserva Hol-Hol, pese a que el lugar está legalmente protegido por tratarse de uno de los humedales más importante de la ciudad.

USHUAIA.- A través de las redes sociales, organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación ante la decisión del Concejo Deliberante de aprobar, el pasado jueves 4 de diciembre, en primera lectura, la desafectación de más de 2.100 metros cuadrados de la Reserva Natural Urbana Hol-Hol.

Especialistas y organizaciones ambientales advierten que la medida contradice la Carta Orgánica Municipal y diversas leyes de protección ambiental, configurando una violación normativa.

Según el proyecto sancionado, la desafectación habilita, por un lado, el destino residencial de una fracción de 648 metros cuadrados de la calle Carlos Gardel (sin abrir), y por otro, el uso como trazado vial de 1.510 metros cuadrados que pertenecen directamente a la Reserva Hol-Hol.

Además, la nueva parcela resultante obtuvo la zonificación de Proyectos Especiales, abriendo la puerta a futuras intervenciones en un área de alto valor ecológico.

La medida deberá ahora someterse a audiencia pública, donde los vecinos podrán expresar su postura antes de la votación definitiva. Sin embargo, diversas agrupaciones ya anticiparon que se trata de “un avance injustificado sobre un área ambientalmente sensible”.