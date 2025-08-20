Duré acusó a Vuoto de traición tras quedar fuera de las listas

La interna del espacio Fuerza Patria quedó al descubierto luego de que la senadora nacional Eugenia Duré publicara un fuerte descargo en redes sociales contra el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, tras ser marginada de las listas del partido.

En su mensaje, Duré denunció actitudes de “manipulación, traición y machirulaje”, apuntando directamente al estilo de conducción de Vuoto y cuestionando la forma en que se definieron los lugares dentro del armado electoral.

“Nunca más las mujeres nos quedaremos calladas ante quien pretenda humillarnos y entregarnos”, expresó la legisladora, marcando un quiebre con el sector que conduce el jefe comunal.

La senadora también subrayó que “a las mujeres se las respeta o se las vota, y de eso se trata aprender”, dejando en claro su rechazo a los acuerdos cerrados a espaldas de la militancia. Además, recalcó que en la política, como en la vida, “siempre debe primar la lealtad antes que cualquier cierre electoralista”.

Si bien el posteo se viralizó rápidamente, Duré decidió eliminar la publicación horas más tarde, aunque el gesto político ya había generado repercusión en toda la provincia, dejando expuestas las tensiones internas dentro de Fuerza Patria y el creciente malestar con la conducción de Vuoto.