Durante enero riograndenses disfrutaron de “Tardes de barrio”

La propuesta se desarrolló en diferentes puntos de la ciudad durante los fines de semana, la cual incluyó actividades recreativas, juegos y actividades para compartir en familia.

El Municipio de Río Grande, durante enero, llevó adelante jornadas recreativas mediante “Tardes de barrio”, una iniciativa destinada a promover el encuentro comunitario y acercar propuestas gratuitas a las familias en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los encuentros se realizó en el barrio “Villa Las Rosas” (Zona sur), el sábado 10, donde las vecinas y vecinos disfrutaron de una tarde al aire libre con juegos, cosas ricas para compartir y distintas sorpresas pensadas para todas las edades.

Otro de los encuentros fue el sábado 17 en la plaza Costa del Mar (también en Zona sur), allí las infancias tuvieron un día de juegos recreativos y muchas sorpresas. Y el sábado 24 la propuesta se trasladó a la plaza del B° Danes donde las familias se acercaron para participar de una nueva edición de esta actividad recreativa.

De esta manera, el Estado Municipal continúa impulsando propuestas que fortalecen el vínculo con los barrios, fomentando la participación comunitaria y generando espacios de disfrute como de encuentro para las familias, acompañando el desarrollo de las propuestas recreativas durante las vacaciones de verano.