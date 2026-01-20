Durante el fin de semana se entregaron más de 11 mil plantines

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante, durante el fin de semana, una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas en el marco de esta propuesta recreativa y comunitaria, desarrollada en el Parque de los 100 Años.

La entrega se realizó a cambio de alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a comedores comunitarios de la ciudad, articulando el cuidado del ambiente con una acción solidaria concreta. La iniciativa contó con una amplia participación de vecinos y vecinas, quienes se sumaron de manera activa promoviendo valores de compromiso social y conciencia ambiental.

La propuesta se consolida como un espacio de encuentro para toda la comunidad, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y el disfrute al aire libre durante la temporada de verano. El evento incluye actividades culturales, recreativas y musicales, además del Patio Gastronómico, que acompaña y visibiliza el trabajo de emprendedores y productores locales.

Se recuerda que «Vacaciones en el Parque» se desarrollará todos los fines de semana de enero y febrero, con propuestas pensadas para disfrutar en familia, promover el encuentro comunitario y acompañar a los emprendimientos locales durante el verano.