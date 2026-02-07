Duelo provincial por la muerte del VGM René Marcelino Aguilar

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS decretó Duelo Provincial este 7 de febrero con motivo de la desaparición física del Veterano de Guerra de Malvinas René Marcelino Aguilar.

La medida establece además el izamiento a media asta del Pabellón Nacional y del Pabellón Provincial en todos los edificios públicos de la Provincia.

En los considerandos el decreto expresa que “el fallecimiento del Veterano enluta con mucho pesar al Gobierno y al pueblo de la provincia” y agrega que “el señor René Marcelino Aguilar merece el reconocimiento de toda la comunidad, debiéndose honrar su memoria y ser recordado como Héroe de Malvinas».

Fotografía Centro Veteranos de Guerra “MALVINAS ARGENTINAS”